Жители Екатеринбурга поделились тоннами одежды с бедными

Волонтеры проекта обработали более 400 заявок от нуждающихся Фото: Фонд святой Екатерины

Социальный магазин «Вещь добра», поддержавший гуманитарный проект Фонда святой Екатерины, собрал более 11 тонн одежды для нуждающихся. Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

«Мы отмечаем значительный рост обращений в последнее время. <…> Несмотря на то, что работа наша стала более напряженной, результат — а это десятки благодарностей — компенсирует трудозатраты», — пояснил руководитель проекта «Вещь добра» Денис Лекомцев. Сейчас сотрудники магазина отработали более 400 заявок от тех, кто хочет отдать вещи. Одежду получили 121 семья, оставившие заявки. В работе находятся еще 54 заявки, рассказали в фонде. Собранные вещи сотрудники сортируют, обрабатывают и дезинфицирует, а потом адресно передают нуждающимся.

Магазин поддержал гуманитарный проект фонда, который занимается доставкой продуктовых наборов тем, кто оказался в тяжелом положении из-за пандемии коронавируса. Проект также поддержал семьи, пострадавшие от наводнения в Нижних Сергах. Финансирование проекта занимаются генеральный директор УГМК Андрей Козицын, председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин и владелец компании «Сима-ленд» Андрей Симановский. Они также являются учредителями фонда святой Екатерины.