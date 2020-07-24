Карантин в области продлили до 9 августа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 24 июля, — 226-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 136-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В Челябинской области подтвержден 10 891 случай заболевания COVID-19. 7 083 человека выздоровели. 233 жителя региона скончались, из них 90 непосредственно от коронавируса.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 800 849 (+5 811) случаев заражения. Вылечились 588 774 пациента — 72% от заболевших. Умерли 13 046 человека — 1,6% от заразившихся.

Карантин продлили

В Челябинской области не удается снизить рост заболевания коронавирусом. За минувшие сутки зарегистрировано 134 случая заражения COVID-19, что на пять случаев больше чем было накануне. Выздоровели 123 человека.

Скончались три жителя региона, страдающие тяжелыми хроническими заболеваниями. У всех троих COVID-19 был сопутствующей болезнью. Из-за того, что эпидемиологическая ситуация не улучшается, губернатор Алексей Текслер принял решение о продлении режима повышенной готовности до 9 августа. Это значит, что массовые мероприятия остаются под запретом, ношение масок в общественных местах является обязательным.

Министр Юрий Семенов показал, как выглядит «красная зона» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прессе показали «красную зону»

Областной перинатальный центр готовится к открытию госпитальной базы для ковидных больных. 24 июля представителям СМИ показали, где будет проходить лечение горожан, заразившихся коронавирусом. Экскурсоводом выступил министр здравоохранения региона Юрий Семенов.

Для нового отделения освободили два этажа, так называемой «красной зоны», в которую не смогут попасть другие пациенты. Даже тех, кого положили в новый госпиталь, разделят на две группы, которые не будут пересекаться. На одном этаже станут лечить больных с признаками ковидной пневмонии, у кого COVID-19 не диагностирован. На другой этаж отправят тех, кому коронавирус подтвержден. В отделении 100 коек, но должно быть заполнено только 60%.

Начали проверять рестораны

По требованию Текслера стали проверять работу ресторанов, которым разрешили принимать клиентов не только в летниках, но и внутри помещения. Активнее всего эту работу начали в Магнитогорске.

Как сообщает пресс-служба мэрии Магнитогорска, выписали протоколы на директора кафе «Мечта гурмана» за несоблюдение санитарных правил и гигиенических норм, а также на продавца без маски кофе-бара Coffeecheckin. Если в «Мечте» найдут нарушения повторно, заведению могут выписать штраф до 500 тыс. рублей.

Ринат Раев попросит мусульман оставаться дома Фото: Александр Медведев © URA.RU

Курбан-байрам пройдет по интернету

31 июля мусульмане готовятся праздновать Курбан-байрам. В Челябинской области власти готовятся к тому, что массовых праздников с посещением мечетей не будет. Это вопрос будут обсуждать с муфтием Челябинской и Курганской областей Ринатом Раевым.

Муфтий готов к тому, чтобы выступить с обращением к мусульманам и призвать их оставаться в Курбан-байрам дома. Сам он 31 июля собирается выступить с праздничной проповедью через интернет. Областные власти обещают обеспечить трансляцию.

Что ждет челябинцев в ближайшие дни

Из-за того, что новых заболевших не становится меньше, не стоит ждать очередного ослабления ограничительных мер, введенных из-за COVID-19. В ближайшие дни не откроются кинотеатры и развлекательные центры. Этот вопрос в оперативном штабе даже не обсуждается.

В парках Челябинска уже в субботу начнут работать все аттракционы. В том числе и самые новые, которые не успели запустить из-за эпидемии. Все аттракционы продезинфицированы.

Для граждан старше 65 лет продолжает действовать рекомендация по соблюдению самоизоляции. Именно эта возрастная категория является наиболее уязвимой перед COVID-2019.