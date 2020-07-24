Город-эпицентр коронавируса в ЯНАО усиливает безопасность

Новому Уренгою выдают 8 млн рублей из казны на дезинфекцию Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Власти ЯНАО выделят деньги Новому Уренгою, который является крупнейшим очагом коронавируса в регионе, на дезинфекцию жилых домов. Окружное правительство готово отдать больше 8 млн рублей, ради которых придется перераспределить бюджет. Об этом говорится в соответствующем постановлении администрации ЯНАО.

«Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет департаменту государственного жилищного надзора предоставить дотацию <…> бюджету муниципального образования город Новый Уренгой в сумме 8 103 000 рублей», — сказано в документе. Условием выделения денег из казны будет их корректное использование: средства должны пойти на дезинфекцию многоквартирных домов или на компенсацию этих затрат.

Правительство ЯНАО будет искать 8 млн рублей за счет перераспределения расходов. Власти пожертвуют средствами, предназначенными для Фонда капремонта многоквартирных домов.

Критическая ситуация с коронавирусом в Новом Уренгое давно вызывает беспокойство окружного руководства. Город лидирует по числу заболевших. По данным на 24 июля, там подтверждено 3277 случая — 32% от всех эпизодов на Ямале. Из-за растущей статистики в городе власти создали второй оперативный штаб, который отслеживает ситуацию исключительно по Новому Уренгою. Его возглавил замгубернатора ЯНАО Андрей Воронов. Аномальную обстановку по коронавирусу в газовой столицей связывают с большим потоком въезжающих в город граждан.