Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, представляющий ЛДПР, был задержан 9 июля по подозрению в организации убийств в 2004—2005 годах. На следующий день Басманный суд Москвы отправил Фургала в СИЗО до 9 сентября. Жители Хабаровского края устроили массовые акции протеста в поддержку политика. 20 июля президент Владимир Путин уволил его в связи с утратой доверия , а врио главы региона был назначен другой либерал-демократ Михаил Дегтярев, сообщает « Царьград ». Политолог Анна Федорова в беседе с URA.RU сообщила, что протестными настроениями хабаровчан могут воспользоваться маргинальные политические силы с целью провокаций.

РИА URA.RU направило запрос в пресс-службу ФСИН с просьбой прокомментировать случившееся. На момент публикации материала ответа не поступило.

Мельников говорит, что в учреждении ссылаются на постановление главного санитарного врача ФСИН. «Однако, согласно тому же приказу, режим особых условий, введенный на время пандемии, уже снят», — заметил правозащитник. Он подчеркнул, что общественникам непонятна позиция администрации, поскольку в СИЗО нет зараженных коронавирусом.

«24 июля 2020 года членам Общественной наблюдательной комиссии города Москвы было отказано в доступе в СИЗО-2 ФСИН России для осуществления общественного контроля. Планировалось отработать обращения, поступившие в адрес ОНК от заключенных, и встреча с Сергеем Фургалом», — рассказал ТАСС секретарь московской ОНК Алексей Мельников. По его словам, в администрации СИЗО им сообщили, что по пятницам в период коронавируса в учреждении проводится санитарная обработка.

Членов Общественной наблюдательной комиссии не пустили к экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, который находится в московском СИЗО «Лефортово». В администрации режимного объекта объяснили это карантином по коронавирусу.

Членов ОНК не пустили к экс-губернатору из-за карантина Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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