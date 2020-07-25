В Госдуме считают, что открывать границы еще слишком опасно Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 25 июля, — 227-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 137-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

ВОЗ сообщила о рекордном приросте заболевших COVID-19 за сутки. Число зараженных по всему миру за прошедшие сутки увеличилось на 287 132 и достигло отметки в 15 954 013. Согласно coronavirus-monitor.ru, выздороветь удалось уже 9 723 063 пациентам (+187 950). Жертвами COVID-19 за весь период пандемии стали 643 828 человек (+6 215).

Страной-лидером по количеству зараженных остаются США, где диагноз COVID-19 поставлен уже 4 248 327 американцу. Следом идет Бразилия с 2 348 200 случаем заражения. Тройку лидером замыкает Индия, там заболели 1 337 022 человек. Россия занимает четвертое место — 801 148 инфицированных.

Вакцина и лекарство от коронавируса

В России начали испытывать еще одну вакцину от коронавируса. На этот раз речь идет о разработке центра «Вектор». Первые добровольцы получат вакцину 27 июля. При этом мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что прививочная кампания начнется сразу после того, как препарат зарегистрирует Минздрав РФ. Вакцина будет бесплатной.

Правительство США скупило 90 процентов мировых запасов препарата «Ремдесивир». Глава государства отметил, что препарат обладает великолепным действием. Теперь другие страны не смогут закупить лекарство в достаточном объеме в ближайшее время. Однако международная группа ученых выяснила, что содержащийся в водорослях гепарин способен блокировать COVID-19 эффективнее, чем препарат «Ремдесивир».

Коронавирус в России

Число зараженных COVID в России перевалило за 800 тысяч. По мнению главы Минздрава Михаила Мурашко, карантинные ограничения в РФ можно будет снять к февралю 2021 года, если сохранится положительная динамика заражений. При этом в министерстве не ожидают большого подъема заболеваемости осенью. Мурашко также отметил, что летальность коронавирусной инфекции в РФ составляет 1,62%

В России с 1 августа возобновится международное авиасообщение. Будут доступны перелеты в Великобританию, Турцию и Танзанию. Профессор Анатолий Альтштейн уверен, что страны безопасны для российских туристов. Однако с ним не согласны депутаты Госдумы Виталий Милонов и Евгений Федоров. Они требуют отложить открытие границ из-за напряженной ситуации с COVID.

После объявление об открытии границ спрос на авиабилеты вырос в 70 раз. Кроме этого, уже открыто бронирование туров в Турцию. Эксперты посоветовали, что дешевле всего покупать путевки во второй половине августа. После прилета в Турцию россияне должны будут носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Кроме этого, гражданам советуют оформить расширенную страховку. Она покроет все растраты в случае болезни COVID. По возвращении домой россияне должны будут при регистрации на рейс заполнить специальную форму на портале Госуслуг и разместить там информацию о пройденном тестировании на COVID-19.

Театры в России после длинного карантинного перерыва готовы открыться с середины сентября, но последнее слово остается за региональными властями. Роспотребнадзор в августе разработает способ рассадки посетителей в театре.

Пока россияне страдают от кризиса, вызванного пандемией, миллиардеры увеличивают свое состояние. Инвестор Леонид Богуславский за время пандемии коронавируса увеличил свое состояние на 88%. С 18 марта по 20 июля бизнесмен заработал почти 1,5 миллиарда долларов. На втором месте по росту состояния — семья сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова — на 86%. Замыкает тройку лидеров сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож, увеличив состояние на 75%.

Коронавирус в мире

Американские ученые сдались и заявили, что коронавирус невозможно победить. Эксперты из Миннесоты пришли к выводу, что можно лишь ограничить распространение возбудителя. Они сравнивают COVID с ВИЧ и считают, что человечеству придется научиться жить бок о бок с болезнью. При этом эксперты призывают власти США закрыть страну на фоне роста заражений.

Исследование немецких ученых показало: вирус может преодолевать по воздуху расстояние до восьми метров. Действующие ранее правила социального десантирования оказались бесполезны.