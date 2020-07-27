ФСБ предотвратила массовый расстрел в Москве

При попытке задержания злоумышленник открыл огонь из автомата по силовикам (фото из архива) Фото: Илья Московец © URA.RU

Гражданин одной из стран Центральной Азии планировал массовый расстрел людей в Москве. При попытке задержания злоумышленник открыл огонь из автомата и был ликвидирован.

«Он планировал теракт в Москве — массовый расстрел в людном месте», — пишет РИА «Новости», ссылаясь на ФСБ России. Сотрудники ведомства обнаружили мужчину у заброшенных гаражей в подмосковных Химках. После того как злоумышленник был ликвидирован, у него обнаружили автомат и гранаты. Силовики ищут возможных соучастников планируемого преступления.

При обыске квартиры, в которой проживал мужчина, были обнаружены доказательства того, что он готовил массовый расстрел людей. По словам старшего помощника руководителя подмосковного главка Следственного комитета РФ Ольги Врадий, уголовное дело пока возбуждено по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Ранее сотрудники ФСБ России предотвратили теракт в Хабаровске, передает агентство Nation News. Мужчина планировал по указанию главарей международных террористов совершить атаку с использованием зажигательных устройств в местах массового скопления людей, уточняет RT.