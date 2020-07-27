Заболеваемость в регионе снижается, расслабляться рано Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 27 июля — 229-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 139-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В Челябинской области подтвержден 11 291 случай заболевания COVID-19. 7 323 человека выздоровели. 224 жителя региона скончалось, из них 91 — непосредственно от коронавируса.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 818 120 (+5 635) случаев заражения. Вылечились 603 329 пациентов — 73,7% от заболевших. Умерли 13 354 человека — 1,6% от заразившихся.

Заболевания пошли на спад

За минувшие сутки в Челябинской области зарегистрировано 128 новых случаев заражения COVID-19. Это на семь случаев меньше, чем было накануне. Впервые за последние десять дней можно говорить о том, что количество новых заболевших снижается.

Стали меньше болеть в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Снизилась и смертность. За минувшие сутки от обширного постинфарктного кардиосклероза и гипертонической болезни скончался только один житель региона — 85-летний мужчина. Коронавирус был у него сопутствующим заболеванием. Раньше за сутки умирало по несколько человек.

В оперативном штабе региона отмечают рост заболеваемости в крупнейших городах области: Челябинске и Магнитогорске. Еще неделю назад в Челябинске фиксировалось более ста заражений за сутки, а к 27 июля суточный прирост составил 39 случаев подтверждения COVID-19. Если в Магнитогорске счет шел на десятки новых заражений, то теперь на единицы. Прирост заболеваний отмечают в Миассе, Верхнем Уфалее и ряде сельских районов.

Детям испортили отдых

Юные жители Златоуста прервали свой отдых в санатории-профилактории «Металлург». В отряде, где они отдыхали, у двоих воспитанников обнаружили COVID-19. Как сообщает министр социальных отношений региона Ирина Буторина, во время смены поступила информация от Роспотребнадзора, что семья одного из отдыхающих заболела коронавирусом.

У ребенка взяли анализ на COVID-2019, диагноз подтвердился, мальчика госпитализировали. Отряд сначала закрыли на карантин и всем детям, а также сотрудникам, сделали тесты на коронавирус. COVID-19 обнаружили еще у одного ребенка. В отряде был 21 человек, всех вывезли из санатория и отправили по домам.

Снятия всех ограничений не будет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Кассы работают только на возврат

27 июля в Челябинске после долгого перерыва, вызванного пандемией COVID-19, открылись кассы областной филармонии. Но речи о новых концертах не идет. Развлекательные мероприятия, а к ним относятся и концерты, остаются под запретом.

В кассах можно вернуть деньги за не состоявшиеся концерты, которые не проводятся с 19 марта. Деньги можно получить только за те билеты, что покупались непосредственно в филармонии. Если билеты покупались в городских зрелищных кассах, получать деньги надо там.

Что ждет челябинцев в ближайшее время

Несмотря на снижение числа новых заболеваний в России в целом и в Челябинской области в частности, обстановка в мире остается тревожной. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что количество заражении растет, пандемия усиливается. ВОЗ созывает экстренное совещание.

Из-за таких тревожных прогнозов не стоит ждать полного снятия ограничительных мер на Южном Урале. Массовые мероприятия остаются под запретом. Единственное послабление для жителей региона — открытие очередного сезона охоты. С 1 августа открывается охота на медведя, с 25 августа — на косулю, с 1 сентября — на самцов лося. Весеннюю охоту отменяли из-за COVID-19, когда жителей призывали оставаться дома.