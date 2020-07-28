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Самое актуальное в Пермском крае на 28 июля. Учебный год начнется в обычном формате, в Перми завершат скандальную стройку

© Служба новостей «URA.RU»
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Зоопарк. Пермь, зоопарк, табличка
Пермский зоопарк будет достроен Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Дмитрий Махонин встретился с губернатором Свердловской области — министр образования края рассказала о начале учебного года — врио губернатора заявил о достройке зоопарка в Перми — аптечную компанию могут оштрафовать за картельный сговор. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 28 июля — в обзоре URA.RU:

Главы Пермского края и Свердловской области провели рабочую встречу

  • Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретились и обсудили подготовку совместных проектов, посвященных 300-летию региональных столиц. Главы регионов сошлись во мнении, что благодаря территориальному соседству можно развивать внутренний туризм.

Учебный год в Пермском крае начнется в обычном формате

  • 1 сентября в школах, техникумах, колледжах и вузах пройдут традиционные линейки. Об этом заявила на онлайн-брифинге 27 июля министр образования края Раиса Кассина. По ее словам, в школах и других образовательных учреждениях будут чаще проходить уборки, у детей при входе будут измерять температуру. Также перемены в разных классах разнесут по времени.

В Перми достроят зоопарк

Крупную пермскую компанию могут оштрафовать

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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