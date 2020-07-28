Пермский зоопарк будет достроен Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Дмитрий Махонин встретился с губернатором Свердловской области — министр образования края рассказала о начале учебного года — врио губернатора заявил о достройке зоопарка в Перми — аптечную компанию могут оштрафовать за картельный сговор. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 28 июля — в обзоре URA.RU:

Главы Пермского края и Свердловской области провели рабочую встречу

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретились и обсудили подготовку совместных проектов, посвященных 300-летию региональных столиц. Главы регионов сошлись во мнении, что благодаря территориальному соседству можно развивать внутренний туризм.

Учебный год в Пермском крае начнется в обычном формате

1 сентября в школах, техникумах, колледжах и вузах пройдут традиционные линейки. Об этом заявила на онлайн-брифинге 27 июля министр образования края Раиса Кассина. По ее словам, в школах и других образовательных учреждениях будут чаще проходить уборки, у детей при входе будут измерять температуру. Также перемены в разных классах разнесут по времени.

В Перми достроят зоопарк

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин заявил о том, что пермский зоопарк необходимо достроить. Он посетил скандальную стройку, о чем сообщил на своей странице в Instagram.

Строительство зоопарка было временно приостановлено в январе этого года из-за фактов хищения денег.

Крупную пермскую компанию могут оштрафовать