В Минтруде рассказали, будут ли повышать пенсии россиянам

До 2024 года пенсионерам гарантированно будут индексировать пенсии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

Размеры индексации пенсий неработающим пенсионерам определены федеральным законом, поэтому до 2024 года в России обеспечен рост реальных пенсий. Об этом сообщили в Министерстве труда РФ.

Согласно закону, с 2021 по 2024 годы индексация будет превышать уровень ожидаемой инфляции. В частности, с 1 января 2021 года пенсии проиндексируют на 6,3%, с 2022 года — на 5,9%, еще через год — на 5,6%, потом — на 5,5%. «Таким образом, будет обеспечен рост реальных пенсий», — приводит заявление Минтруда РИА «Новости». В ведомстве добавили, что после 2024 года страховые пенсии будут увеличиваться исходя из роста доходов бюджета Пенсионного фонда России.

На этой неделе в ПФР пообещали сделать в августе перерасчет пенсии. На прибавку к ежемесячному пособию могут рассчитывать получатели накопительной пенсии, а также продолжающие свою трудовую деятельность граждане, которым начисляются страховые пенсии по инвалидности или старости, передает агентство Nation News. Также в Пенсионном фонде подготовили выплату до 24 тысяч рублей участникам программы государственного софинансирования накопительной части пенсии.