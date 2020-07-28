В Пермском крае коронавирусом за сутки заразилось 7 детей Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 28 июля, — 230-й день с момента выявления коронавируса и 140-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. Общее число зараженных вирусом в России достигло 818 120 (+5 635) человек. В Пермском крае коронавирус выявлен у 5578 (+76) человек, выздоровело 4 143 (+13) пациентов. Зафиксировано 224 летальных исхода (в том числе 135— от COVID-19).

Из 76 новых инфицированных — 27 мужчин, 42 женщины, 7 детей (2 мальчика и 5 девочек). Среди взрослого населения: младше 45 лет — 17 человек, 40 человек в возрасте 45-65, 12 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц — под наблюдением специалистов. Ежесуточный прирост больных составил 1,4% — этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,98 (на 26 июля — 0,9).

За предыдущую неделю в крае проведено 30 368 тестов на коронавирус (средний показатель в сутки — 4338). Данные аналитики по проводимым исследованиям на вирус приводит краевой минздрав. Этот показатель больше, чем за аналогичный период прошлого месяца, на 9%. С 20 по 26 июня в Пермском каре было проведено 27 823 исследования (3974 — в среднем за сутки). За все время пандемии в Прикамье проведено 331 969 тестов на COVID-19.

В связи со снятием карантинных мероприятий число принятых в поликлиниках пациентов резко увеличилось . За период с 1 июля по сегодняшний день в поликлиниках края было принято около 650 тысяч человек. Плановая работа поликлиник края возобновлена с 22 июня. Жителям региона стали доступны первичная специализированная медико-санитарная помощь, консультативная помощь узких специалистов в детских, взрослых и стоматологических поликлиниках, обязательные предварительные медицинские осмотры абитуриентов и профилактические осмотры детей до 1 года.