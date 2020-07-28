Спецслужбы проверят информацию о коррупции на курганской границе

Поводом для проверок стал рассказ дальнобойщиков о проблемах при пересечении границы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пограничная служба Республики Казахстан инициировала проверку по фактам, изложенным дальнобойщиками: водители заявляют, что из-за коррупции на границе они везли в Курган испорченные продукты. Об этом ведомство сообщило в ответ на запрос URA.RU.

«Пограничной службой будет проведен мониторинг ситуации с транзитным проездом грузового транспорта со скоропортящимися продуктами. При выявлении негативных проявлений будут проинформированы государственные органы, осуществляющие контроль за въездом, выездом и перемещением грузов в Республике Казахстан», — рассказали в пограничной службе.

В ведомстве также отметили, что о возможных фактах коррупции водители могут сообщать на телефон доверия или написать обращение на специальном сайте. Контакты есть на стендах, расположенных на всех пунктах пропуска.

О ситуации на границе ранее сообщало URA.RU. Водители, которые везут в Курганскую область фрукты и овощи из азиатских стран, заявляли, что казахстанские пограничники навязывают им платные услуги, а в случае отказа искусственно создают препятствия. Например, если дальнобойщик откажется от сопровождения по территории страны стоимостью 400-500 долларов, он может простоять на границе до трех дней в ожидании проверки. Фрукты и овощи при этом начинают портиться.