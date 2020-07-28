Жителей область просят не отказывать от масок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 28 июля, — 229-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 140-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В Челябинской области подтвержден 11 418 случай заболевания COVID-19. 7 381 человек выздоровели. 227 жителя региона скончалось, из них 92 непосредственно от коронавируса.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 823 515 (+5 395) случаев заражения. Вылечились 612 217 пациентов — 74% от заболевших. Умерли 13 504 человека — 1,6% от заразившихся.

До снятия карантина еще далеко

За минувшие сутки в Челябинской области выявлено 127 новых случаев заражения коронавирусом. Это на один случай меньше, чем было накануне. Продолжают болеть 3 752 пациента.

Два жительницы региона скончались. Женщина 42 лет умерла непосредственно от COVID-19. Еще одна жительница, 67 лет, скончалась от хронических заболеваний, атеросклероза и осложнений, вызванных сахарным диабетом. Коронавирус у нее был сопутствующим.

Вылечились и выписаны из больниц 52 человека. Это почти в два с половиной меньше, чем новых выявленных случаев. Челябинская область остается на плато по заболеваниям и отменять карантин в регионе пока не будут.

Константин Захаров попал в ковидный госпиталь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

COVID-19 вмешался в выборы

В одну из московских больниц госпитализирован с ковидной пневомнией вице-спикер Заксобрания Челябинской области Константин Захаров. У политика поражено 25% легких. В столице Захаров оказался из-за того, что увозил в Москву маму. Пожилая женщина не могла ехать поездом или самолетом, и вице-спикер отправился с ней на машине.

Уже в дороге стало понятно, что мама политика больна. В столице у женщины подтвердили COVID-19, а Захарову пришлось остаться в Москве, на жестком карантине. Из-за этого ему пришлось свернуть предвыборную работу. Захаров баллотируется по спискам «Единой России» в новый состав ЗСО. Через несколько дней состояние политика ухудшилось настолько, что его пришлось увезти в ковидный госпиталь. Возвращение Захарова в Челябинскую область отложено.

В Сатке заболел сотрудник банка

В Сатке в одном из отделений Сбербанка на улице Солнечной коронавирусом заболел сотрудник. Офис, где он работал, пришлось закрыть для дезинфекции. Зона обслуживания с терминалами и банкоматами открыта для клиентов.

«Все сотрудники Сбербанка регулярно за счет работодателя сдают тест на наличие COVID-19, что позволяет нам держать ситуацию под контролем и принимать оперативные решения в случае выявления заболевания уже на ранней стадии, тем самым не допуская распространение инфекции среди сотрудников и наших клиентов», — сообщает пресс-служба Челябинского отделения Сбербанка.

Статистика заболеваний не радует медиков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В трех городах отказались от детского отдыха

В Озерске, Снежинске и Трехгорном не будут открывать летние лагеря для детей. Все три города имеют статус закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) и входят в сферу Росатома. За здоровье жителей отвечает Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА), работу которого курирует Минздрав РФ. 28 июля власти трех городов, со ссылкой на письма из ФМБА, сообщили жителям, что открытия смен в лагерях ждать не стоит.

«Санитарно-эпидемиологическое заключение на открытие летних лагерей отдыха выдается только после перехода к третьему этапу снятия ограничительных мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в регионе», — уточнили URA.RU в пресс-службе администрации Озерска. Челябинская область еще не перешла на третий этап, поэтому в ФМБА не рискнули дать разрешение на открытие детских лагерей в южноуральских ЗАТО. Деньги за проданные ранее путевки родителям вернут.

Что ждет челябинцев в ближайшие дни

Министерство культуры региона снизило план для учреждений культуры. Для каждого учреждения существует свое госзадание, с указанием сумм, которые они должны заработать за год. Из-за простоя все несут убытки.

В министерстве вошли в положение работников культуры и снизили финансовые планы в два раза. Учреждения культуры закрыты с 19 марта. Можно предположить, что до середины сентября музеи, театры и концертные залы не откроются. Поэтому и в мэрии Челябинска не возобновляют работу по подготовке праздников по случаю Дня города.