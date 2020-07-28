По просьбе ФСБ в «курганской Рублевке» нашли миллионные нарушения

Александра Носкова обвиняют в том, что он принял недостроенный водопровод в Кетово Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Федеральное казначейство в 2018 году проводило проверку расходования денег при строительстве водопровода в Кетовском районе (так называемой «курганской Рублевке») и выявило миллионные нарушения. Об этом в суде по делу экс-главы района Александра Носкова заявил сотрудник регионального управления казначейства Владимир Шевелев, который принимал участие в проверке.

По словам Шевелева, региональное УФСБ в сентябре 2018 года направило в казначейство письмо с просьбой провести проверку расходования денег на строительство водопровода в селе Кетово. «На основе этого в управлении федерального казначейства был издан приказ о назначении выездной внеплановой проверки», — заявил он. Ревизоры проверяли не только финансовые документы, но и фактически выполненные работы.

Так, в результате проверки установили, что при строительстве водопровода сделали практически вдвое меньше колодцев, чем требовал проект. «По контракту должно быть 457 колодцев. 197 колодцев не хватало», — пояснил свидетель. Насосная подстанция также не соответствовала проекту: «На 10,5 млн рублей не было выполнено работ только по подстанции».

При строительстве колодцев удалось сэкономить еще более восьми миллионов рублей. «Но мы смогли обсчитать только бетонные кольца. Всю фурнитуру, которая была внутри, мы не считали», — рассказал Шевелев. Несмотря на недостатки, водопровод был принят у подрядчика, а невыполненные работы учтены в актах как завершенные.

При проверке также присутствовал представитель подрядчика — экс-сотрудник «Мультипласта» Евгений Рябцев, которого сейчас вместе с руководством компании подозревают в мошенничестве. Он не согласился с результатами проверки, однако, по словам Шевелева, показать, где находятся недостающие колодцы, не смог. По результатам выездной проверки был составлен акт, который впоследствии направили в региональное УФСБ.

ФСБ задержала Носкова в сентябре 2019 года. Его обвиняют в превышения полномочий при строительстве водопровода в селе Кетово. Как считает следствие, чиновник знал, что работы не выполнены в полном объеме, но подписал недостоверные акты на сумму свыше 15 млн рублей. Сам Носков в суде заявил, что вообще не должен был заниматься строительством водопровода в селе Кетово — это полномочия сельсовета.