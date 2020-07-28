Самое важное в России на 28 июля. Мишустин приедет в Хабаровск, для россиян откроются еще несколько стран, у граждан смогут изымать серые зарплаты

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Пресс-конференция в АП
Премьер-министр России Михаил Мишустин лично курирует ситуацию в Хабаровске Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Премьер-министр РФ в скором времени посетит Хабаровск — Евросоюз не включил Россию в «белый список» — арестованный советник главы Роскосмоса отказался от сделки со следствием — прокуратуре вернут право возбуждать уголовные дела. Все самые интересные и важные новости России на 28 июля — в обзоре URA.RU:

Глава правительства РФ собирается посетить Хабаровск, Песков высказался о работе силовиков на митингах

Россияне до середины августа не смогут посетить Европу, но для них могут открыться другие страны

Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов отказался от сделки со следствием

Минфин предложил переводить конфискованные средства в ПФР

Кремль заявил о самочувствии президента России после встречи с лидером Белоруссии

Министр экономразвития и глава Минприроды получили новые должности

Прокуратуре РФ вернут возможность возбуждать уголовные дела

Мобильный оператор МТС получил первую лицензию на использование 5G

Почти две трети россиян не хотят регистрировать электронные трудовые книжки

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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