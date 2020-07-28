Премьер-министр России Михаил Мишустин лично курирует ситуацию в Хабаровске Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Премьер-министр РФ в скором времени посетит Хабаровск — Евросоюз не включил Россию в «белый список» — арестованный советник главы Роскосмоса отказался от сделки со следствием — прокуратуре вернут право возбуждать уголовные дела. Все самые интересные и важные новости России на 28 июля — в обзоре URA.RU:

Глава правительства РФ собирается посетить Хабаровск, Песков высказался о работе силовиков на митингах

Россияне до середины августа не смогут посетить Европу, но для них могут открыться другие страны

Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов отказался от сделки со следствием

Арестованный за госизмену журналист и советник главы Роскосмоса Иван Сафронов не будет сотрудничать со следствием. Об этом сообщил его адвокат Иван Павлов.

Следователи решают вопрос о мере пресечения для Сафронова, так как он находится на карантине в СИЗО из-за подозрения на коронавирус.

Минфин предложил переводить конфискованные средства в ПФР

Минфин готовит поправки в Гражданский и Бюджетный кодексы, согласно которым конфискованные средства будут перечислять в Пенсионный фонд России. Ранее сообщалось, что Минфин предлагает изымать средства полученные незаконным путем у всех граждан.

Позже в Минюсте разъяснили, что это мера коснется только госслужащих, однако опрошенные URA.RU юристы и экономисты уверены, что изымать серые зарплаты смогут у всех россиян.

Кремль заявил о самочувствии президента России после встречи с лидером Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что перенес коронавирус. По его словам, болезнь, которая проходила в бессимптомной форме, он перенес на ногах.

Несмотря на то, что Лукашенко и президент России Владимир Путин встречались месяц назад, российский лидер продолжает работать в обычном режиме, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Министр экономразвития и глава Минприроды получили новые должности

Министр экономического развития России Максим Решетников назначен председателем совета Центра стратегических разработок. На этом посту Решетников сменил помощника президента РФ Максима Орешкина.

Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин возглавит совет директоров Росгеологии. Об этом заявил сам руководитель ведомства во время рабочей поездки в Тверскую область.

Прокуратуре РФ вернут возможность возбуждать уголовные дела

Российской прокуратуре вернут одно из основных полномочий — возбуждение уголовных дел. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников. Право возбуждать уголовные дела было передано от прокуратуры Следственному комитету РФ в 2007 году.

Мобильный оператор МТС получил первую лицензию на использование 5G

Первая в России лицензия на создание сети 5G в 83 из 85 регионов РФ выдана мобильному оператору МТС. Первыми пользователями сети 5G станут крупные компании и представители бизнеса.

Почти две трети россиян не хотят регистрировать электронные трудовые книжки

Более 63% россиян не готовы оформлять электронные трудовые книжки. Такой результат показал опрос ВЦИОМ. Лишь 30% готовы оформить электронную версию документа.

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