Премьер-министр РФ в скором времени посетит Хабаровск — Евросоюз не включил Россию в «белый список» — арестованный советник главы Роскосмоса отказался от сделки со следствием — прокуратуре вернут право возбуждать уголовные дела. Все самые интересные и важные новости России на 28 июля — в обзоре URA.RU:
Глава правительства РФ собирается посетить Хабаровск, Песков высказался о работе силовиков на митингах
- Премьер-министр России Михаил Мишустин в ближайшее время может посетить Хабаровск. Глава правительства взял под личный контроль экономические и социальные проблемы региона.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о действиях полиции на несанкционированных митингах в Хабаровске. По его словам, правоохранительные органы действуют корректно в этой ситуации, так как они учитывают специфику региона. Хабаровчане уже третью неделю каждый день выходят на улицы, где выражают поддержку бывшему губернатору Сергею Фургалу.
- Следователи заявили, что Фургал до своего ареста встречался с одним из фигурантов дела Андреем Кареповым, которого СК считает исполнителем заказных убийств.
Россияне до середины августа не смогут посетить Европу, но для них могут открыться другие страны
- Евросоюз в очередной раз не включил Россию в список стран, с которыми Европа может открыть границы. Обновленный «белый список» Брюссель собирается обнародовать в ближайшие дни, а пересмотрят его только в середине августа.
- Стало известно, что на следующем этапе восстановления авиасообщения Россия может открыть границы с Южной Кореей и Мальдивами, однако эксперты туриндустрии отнеслись к этой новости скептически — по их оценкам, граждане ждут открытия Средиземноморья и Азии.
- Российские туроператоры посчитали, в какую сумму обойдется самый дешевый отдых на территории России. Минимальная стоимость недельного тура на море на двоих в первую неделю августа составляет 24,5 тысячи рублей.
- Крымский Роспотребнадзор заявил о том, что проверяет воду на коронавирус. Специалисты тестируют воду в аквапарках, бассейнах, а также в море.
Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов отказался от сделки со следствием
- Арестованный за госизмену журналист и советник главы Роскосмоса Иван Сафронов не будет сотрудничать со следствием. Об этом сообщил его адвокат Иван Павлов.
- Следователи решают вопрос о мере пресечения для Сафронова, так как он находится на карантине в СИЗО из-за подозрения на коронавирус.
Минфин предложил переводить конфискованные средства в ПФР
- Минфин готовит поправки в Гражданский и Бюджетный кодексы, согласно которым конфискованные средства будут перечислять в Пенсионный фонд России. Ранее сообщалось, что Минфин предлагает изымать средства полученные незаконным путем у всех граждан.
- Позже в Минюсте разъяснили, что это мера коснется только госслужащих, однако опрошенные URA.RU юристы и экономисты уверены, что изымать серые зарплаты смогут у всех россиян.
Кремль заявил о самочувствии президента России после встречи с лидером Белоруссии
- Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что перенес коронавирус. По его словам, болезнь, которая проходила в бессимптомной форме, он перенес на ногах.
- Несмотря на то, что Лукашенко и президент России Владимир Путин встречались месяц назад, российский лидер продолжает работать в обычном режиме, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Министр экономразвития и глава Минприроды получили новые должности
- Министр экономического развития России Максим Решетников назначен председателем совета Центра стратегических разработок. На этом посту Решетников сменил помощника президента РФ Максима Орешкина.
-
Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин возглавит совет директоров Росгеологии. Об этом заявил сам руководитель ведомства во время рабочей поездки в Тверскую область.
Прокуратуре РФ вернут возможность возбуждать уголовные дела
- Российской прокуратуре вернут одно из основных полномочий — возбуждение уголовных дел. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников. Право возбуждать уголовные дела было передано от прокуратуры Следственному комитету РФ в 2007 году.
Мобильный оператор МТС получил первую лицензию на использование 5G
- Первая в России лицензия на создание сети 5G в 83 из 85 регионов РФ выдана мобильному оператору МТС. Первыми пользователями сети 5G станут крупные компании и представители бизнеса.
Почти две трети россиян не хотят регистрировать электронные трудовые книжки
- Более 63% россиян не готовы оформлять электронные трудовые книжки. Такой результат показал опрос ВЦИОМ. Лишь 30% готовы оформить электронную версию документа.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.