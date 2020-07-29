Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал о бюджетных потерях региона в период пандемии
Глава области рассказал о бюджетных потерях из-за пандемии и отказался субсидировать соседние регионы — тюменцы пожаловались на неприятный запах воды — глава Тобольского района получил представления от генпрокуратуры. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 29 июля — в обзоре URA.RU:
Тюменская область недополучила более 25 млрд рублей и перестанет субсидировать соседние регионы
- За время пандемии бюджет Тюменской области потерял 25,5 млрд рублей. На эти деньги можно было бы построить 20 школ. Об этом во время прямого эфира 28 июля сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.
- Тюменская область не планирует продолжать субсидировать Курганскую область и другие соседние регионы. Единственным проектом, на который было потрачено всего 16 млн рублей, стал ремонт канализации в Курганской области. Он был осуществлен для того, чтобы нечистоты не попадали в реку Тобол.
- Также власти Тюмени заморозили скандальный проект по строительству студенческого кампуса в логе реки Тюменки. Он оценивался в 3,8 млрд рублей.
Названы кандидаты на пост главы департамента финансов
- В тюменском правительстве назвали трех кандидатов на должность главы департамента финансов региона. Это действующий замдиректора ведомства Михаил Таранов, председатель бюджетного комитета Тюменской облдумы Дмитрий Горицкий и занимающий должность замглавы Ноябрьска, бывший тюменский чиновник Сергей Горбачев.
Тюменцы жалуются на плохое качество воды, генпрокуратура наказала главу Тобольского района
- Жители заречной части Тюмени жалуются на воду с плохим запахом. С проблемами столкнулись тюменцы, которые получают воду из Велижанского водозабора. По их словам, такая проблема образовалась еще три дня назад.
- Глава Тобольского района получил представление от генпрокуратуры за то, что многодетная семья из деревни Долбилова несколько дней, из-за отсутствия воды, была вынуждена пить воду из болота.
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