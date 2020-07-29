28 июля 2020
27 июля 2020

Самое актуальное в Тюменской области на 29 июля. Регион потерял более 25 млрд из-за пандемии, тюменцы жалуются на плохую воду

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание с полномочным представителем Президента Николаем Цукановым о реализации указаов президента. Тюмень, моор александр
Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал о бюджетных потерях региона в период пандемии Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Глава области рассказал о бюджетных потерях из-за пандемии и отказался субсидировать соседние регионы — тюменцы пожаловались на неприятный запах воды — глава Тобольского района получил представления от генпрокуратуры. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 29 июля — в обзоре URA.RU:

Тюменская область недополучила более 25 млрд рублей и перестанет субсидировать соседние регионы

Названы кандидаты на пост главы департамента финансов

Тюменцы жалуются на плохое качество воды, генпрокуратура наказала главу Тобольского района

  • Жители заречной части Тюмени жалуются на воду с плохим запахом. С проблемами столкнулись тюменцы, которые получают воду из Велижанского водозабора. По их словам, такая проблема образовалась еще три дня назад.
  • Глава Тобольского района получил представление от генпрокуратуры за то, что многодетная семья из деревни Долбилова несколько дней, из-за отсутствия воды, была вынуждена пить воду из болота.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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