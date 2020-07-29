Коронавирусом заразились китайские шахтеры в 2012 году от летучих мышей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 29 июля, — 231-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 141-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным сервиса coronavirus-monitor, за прошедшие сутки число зараженных в мире увеличилось на 240 793, достигнув отметки в 16 896 266. Выздороветь за все время пандемии удалось 10 452 226 пациентам (+219 206). Жертвами COVID-19 стали 663 650 человека (+5 975).

Страной-лидером по числу зараженных остаются США, где диагноз поставлен 4 498 323 американцам. Следом идут Бразилия (2 484 649) и Индия (1 532 135). Россия в этом списке занимает четвертую строчку с 823 970 случаями заражения.

Вакцина и лекарство от коронавируса

В России есть 17 организаций, продолжающих разрабатывать 26 вариантов вакцины от коронавируса. Отмечается, что одна из российских вакцин уже прошла клинические испытания. А вот вакцину центра «Вектор» только начали испытывать на пяти добровольцах. Первый был привит в понедельник, он чувствует себя хорошо. В РФПИ заявили, что РФ ведут переговоры с Бразилией о производстве вакцины.

Американская компания Moderna намерена установить на свою вакцину от коронавируса цену на уровне 50-60 долларов за курс прививок, что составляет порядка 25-30 долларов за дозу. Такая цена предполагается для США и других стран с высоким уровнем дохода населения.

Коронавирус в России

В России за последние сутки выявлено 5 395 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Умерли 150 человек. По мнению вирусолога, эти цифры могут периодически увеличиваться в рамках первой волны коронавируса, и это естественный процесс. Врач уверен: COVID не остановить — он будет распространяться, пока не пройдет массовая вакцинация населения или все люди не переболеют. Сейчас наличие антител в России выявили примерно у 20—25% сдавших анализ.

На следующем этапе восстановления авиасообщения Россия может открыть границы с Южной Кореей и Мальдивами. А вот Абхазия передумала и не хочет пускать на свою территорию туристов из России. Также до середины августа останутся закрытыми границы Евросоюза. При этом бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко советует россиянам отказаться от поездок за границу. Тем временем, Роспотребнадзор начал проверять воду в Крыму на наличие коронавируса. Пока инфекцию не нашли ни в море, ни в аквапарках.

Врачи считают, что препятствий для открытия школ нет, так как дети заболевают коронавирусом очень редко и инфекция у них протекает бессимптомно. Чаще всего школьники заражаются при тесном контакте, когда болеют старшие члены семьи.

Минпромторг и Роспотребнадзор разрабатывают механизм, который позволит бизнесу продолжать работать во время второй волны COVID, при этом соблюдая эпидемиологические требования. Затянувшийся карантин во время первой волны поставил бизнес в катастрофическое положение. И если компании в сфере торговли могут увести часть деятельности в онлайн, то для реального сектора экономики это невозможно. Как избежать падения производств, реально ли найти резервы без инвестиций, на какую помощь государства рассчитывать и подходящее ли сейчас время для нововведений — в эфире на youtube-канале URA.RU 29 июля в 16:00 (мск).

Коронавирус в мире

Американские ученые выдвинули новую версию происхождения COVID-19. Они нашли свидетельства того, что в 2012 году китайские рабочие чистили шахту от экскрементов летучих мышей. После этого все шахтеры заболели пневмонией, трое скончались. У них удалили тимусы [орган, где накапливаются вирусы — прим. ред.] и передали в Уханьскую лабораторию для опытов. Исследователи думают, что оттуда и «сбежал» вирус в 2019 году.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко переболел коронавирусом. По его словам, болезнь он перенес бессимптомно. При этом президент РФ Владимир Путин отметил, что он здоров и продолжает работать в обычном режиме.

США обвинили Россию в распространении фейков о коронавирусе. Ответственными за распространение недостоверной информации были признаны два россиянина. По информации американской стороны, они занимали руководящие должности в российской разведке.

Миру предстоит иметь дело лишь с одной волной коронавируса COVID-19, для которой характерны как ускорение, так и замедление распространения инфекции, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис.