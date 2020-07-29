Челябинская область не может выйти из карантина

За минувшие сутки в Челябинской области зарегистрировано 130 новых случаев заболевания COVID-19, что на три случая больше, чем было накануне. Об этом URA.RU сообщили 29 июля в оперативном штабе региона. 58 человек выписаны из больниц.
«На утро 29 июля в регионе подтверждено 11 548 заболевания COVID-19 (+ 130 новых)», — сообщили в оперштабе. За сутки умерли два человека, у обоих коронавирус был сопутствующим заболеванием. Статистика по COVID-19 делает невозможным отмену карантина в регионе.
В области сохраняется масочный режим и запреты, введенные из-за эпидемии COVID-19. Не работают кинотеатры, запрещены развлекательные массовые мероприятия. Режим повышенной готовности продлен до 9 августа.
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