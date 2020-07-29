28 июля 2020
27 июля 2020

Челябинская область не может выйти из карантина

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый день ЕГЭ. Челябинск, егэ, паспортный контроль, школа45
Статистика по коронавирусу не приблизила область к снятию карантина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

За минувшие сутки в Челябинской области зарегистрировано 130 новых случаев заболевания COVID-19, что на три случая больше, чем было накануне. Об этом URA.RU сообщили 29 июля в оперативном штабе региона. 58 человек выписаны из больниц.

«На утро 29 июля в регионе подтверждено 11 548 заболевания COVID-19 (+ 130 новых)», — сообщили в оперштабе. За сутки умерли два человека, у обоих коронавирус был сопутствующим заболеванием. Статистика по COVID-19 делает невозможным отмену карантина в регионе.

В области сохраняется масочный режим и запреты, введенные из-за эпидемии COVID-19. Не работают кинотеатры, запрещены развлекательные массовые мероприятия. Режим повышенной готовности продлен до 9 августа.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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