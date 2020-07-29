Курганского ветерана Великой Отечественной оставили без жилья

Ветерану Великой Отечественной в Курганской области негде жить — пенсионер снимает квартиру Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

95-летний ветеран Великой Отечественной войны Александр Прахов живет в Шадринске (в Курганской области) и не имеет жилья. Пенсионер обратился за помощью в предоставлении квартиры к полномочному представителю президента в УрФО Николаю Цуканову. Об этом URA.RU рассказал правозащитник Александр Андрюков.

«Дедушка пожаловался, что устал переезжать с места на место по съемным квартирам. В 95 лет — это серьезный стресс. Ко мне за помощью обратились его дальние родственники», — рассказал Андрюков.

Жительница Шадринска Ольга Долганова пояснила, что ветерану Великой Отечественной войны уже дважды отказали в предоставлении жилья. «Отказали в Шадринске и отказ пришел из Кургана. Я отсылала письмо [Николаю] Цуканову», — уточнила Долганова в обращении к правозащитнику.

Она акцентировала, что Александр Иванович является ветераном и тружеником тыла. В годы войны с 17 лет работал на шадринском заводе, где изготавливал мины. Затем командовал военным эшелоном, который сопровождал грузы в Германию, работал инженером-конструктором.

В ответе администрации Шадринска (копия имеется в ред.) говорится, что бесплатное жилье Прахову не положено. Ему рекомендовано встать на очередь в качестве нуждающегося, если он будет признан малоимущим.

В пресс-службе полномочного представителя URA.RU подтвердили, что обращение от ветерана было получено. Для рассмотрения его направили в правительство Курганской области. На момент публикации ответ полпредством не был получен.

Обновлено в 16:19: В департаменте информационной и внутренней политики URA.RU пояснили, что согласно Федеральному закону «О ветеранах», меры социальной поддержки лиц, проработавших в тылу с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев, определяются региональными законами. «В соответствии с законом Курганской области (№845) меры социальной поддержки тружеников тыла по обеспечению жильем не предусмотрены», — говорится в ответе правительства.