С 1 августа в Курганской области можно будет проводить тренировки на улице и в зале
В Курганской области с 1 августа ослабят карантинные меры — в регионе не хватает более 500 врачей — прокуратура выявила экологические нарушения на полигоне ТБО — курганца задержали за экстремизм. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 30 июля — в обзоре URA.RU:
В регионе разрешат спортивные тренировки
- Жителям Курганской области с 1 августа разрешат выходить на улицы, чтобы заниматься спортом. Тренироваться можно будет не только на улице, но и возобновить командные тренировки в спортивных залах и на стадионах.
Курганским врачам готовы платить до 100 тысяч рублей
- На данный момент в регионе не хватает 526 врачей, а медики стали самыми востребованными на рынке труда. Им готовы платить до 100 тысяч рублей. Такие данные указаны в июльском отчете областного управления по труду и занятости населения.
Прокуратура проверила Шуховский полигон и нашла нарушения
- Проверка, проведенная прокуратурой, выявила в пробах воды и воздуха превышение содержания пестицидов и фенола в районе Шуховского полигона под Курганом. Там незаконно захоронено более 25 тонн ядохимикатов.
Ветеран ВОВ из Шадринска несколько лет живет на съемных квартирах
- Ветерану Великой Отечественной войны Александру Прахову уже дважды отказали в предоставлении жилья, и он обратился за помощью к полпреду президента в УрФО Николаю Цуканову. Администрация Шадринска считает, что бесплатное жилье Прахову не положено.
ФСБ завела уголовное дело за экстремизм
- Жителя Кургана обвинили в призывах к экстремизму за его публикации в соцсетях, направленные против сотрудников силовых структур. Уголовное дело возбуждено за публичные призывы к экстремистской деятельности в интернете. В настоящее время 29-летний подозреваемый задержан.
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