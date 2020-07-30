29 июля 2020
28 июля 2020

Самое актуальное в Курганской области на 30 июля. В регионе ослабят карантин, прокуратура проверила скандальный полигон

© Служба новостей «URA.RU»
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Город в период самоизоляции 27 мая 2020. Пермь, спорт, физкультура, уличные тренажеры
С 1 августа в Курганской области можно будет проводить тренировки на улице и в зале Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В Курганской области с 1 августа ослабят карантинные меры — в регионе не хватает более 500 врачей — прокуратура выявила экологические нарушения на полигоне ТБО — курганца задержали за экстремизм. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 30 июля — в обзоре URA.RU:

В регионе разрешат спортивные тренировки

Курганским врачам готовы платить до 100 тысяч рублей

Прокуратура проверила Шуховский полигон и нашла нарушения

Ветеран ВОВ из Шадринска несколько лет живет на съемных квартирах

ФСБ завела уголовное дело за экстремизм

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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