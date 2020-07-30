29 июля 2020
28 июля 2020

Самое актуальное в ЯНАО на 30 июля. В эпицентре коронавируса закроют госпиталь, нефтегазовые компании ждет проверка

© Служба новостей «URA.RU»
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Поселок Тазовский, Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ, промышленное предприятие, арктика, сопутствующий газ
Предприятия нефтегазовой отрасли тщательно проверит Росприроднадзор Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Нефтегазовые компании проверит природоохранное ведомство — в Новом Уренгое закрывают госпиталь — Курбан-байрам пройдет в онлайн-формате — начальника отдела приставов уволили за утрату доверия. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 30 июля — в обзоре URA.RU:

В Новом Уренгое закроют противоковидный госпиталь

  • С 1 августа в Новом Уренгое будет закрыт инфекционный госпиталь. Такое решение принял городской оперштаб, заседание которого провел замгубернатора округа Андрей Воронов. Сейчас в Новом Уренгое сохраняется большой отрыв по числу заболевших от других городов ЯНАО.

Восемь компаний Ямала попали под проверку Росприроднадзора

Мусульманский праздник пройдет в онлайн-формате

Руководителя отдела судебных приставов уволили за сокрытие доходов

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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