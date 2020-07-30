Предприятия нефтегазовой отрасли тщательно проверит Росприроднадзор
Нефтегазовые компании проверит природоохранное ведомство — в Новом Уренгое закрывают госпиталь — Курбан-байрам пройдет в онлайн-формате — начальника отдела приставов уволили за утрату доверия. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 30 июля — в обзоре URA.RU:
В Новом Уренгое закроют противоковидный госпиталь
- С 1 августа в Новом Уренгое будет закрыт инфекционный госпиталь. Такое решение принял городской оперштаб, заседание которого провел замгубернатора округа Андрей Воронов. Сейчас в Новом Уренгое сохраняется большой отрыв по числу заболевших от других городов ЯНАО.
Восемь компаний Ямала попали под проверку Росприроднадзора
- Восемь нефтегазовых компаний ЯНАО будут проверены Росприроднадзором в связи с экологической катастрофой в Красноярском крае. Об этом заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
Мусульманский праздник пройдет в онлайн-формате
- Один из главных праздников мусульман Курбан-байрам, который отметят 31 июля, пройдет в ЯНАО онлайн-формате. Из-за пандемии коронавируса верующие не смогут попасть в мечети для молитв. Такой приказ издал глава Регионального духовного управления мусульман Ямала Хайдар Хафизов.
Руководителя отдела судебных приставов уволили за сокрытие доходов
- В Салехарде начальника отдела судебных приставов уволили в связи с утратой доверия, так как он скрыл реальную информацию о своих доходах в декларации. Он был уволен еще в январе, однако решил обжаловать это решение. Чиновник обратился в Салехардский горсуд, который встал на его сторону. Однако прокуратура успешно обжаловала это решение.
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