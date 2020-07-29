Взрывы в окрестностях Шарташа досаждают владельцам «Гринвича»

Грохот разрывов раздается в 300 метрах от жилой застройки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители поселка Изоплит (входит в черту Кировского района Екатеринбурга) пожаловались областному прокурору Сергею Охлопкову на соседей: расположенный в 300 метрах от жилой застройки каменный карьер, по их мнению, угрожает здоровью людей. Наряду с простыми жителями Изоплита страдают обитатели элитных коттеджей, а также дети из местного санатория. Аборигены подозревают, что к их бедам косвенно причастно и ГБУ «Шарташский лесопарк».

«ООО „Карьер“ относится к предприятиям с производством второго класса опасности, что предполагает установление санитарной зоны безопасности не менее 500 метров, а Прокуратурой Кировского района города Екатеринбурга, установлено что „ближайшая жилая застройка (пос. Изоплит) размещена на расстоянии 300 метров к северу от промышленной площадки“. Необходимо отметить, что взрывные работы производятся открытым способом… Тем самым, руководством ООО „Карьер“ нарушаются пункты 6 и 7 Лицензии [на недропользование]», — сказано в обращении горожан.

Заявители указывают на то, что при проведении взрывных работ пыль каменная пыль накрывает поселок Изоплит, в котором находится одноименны детский санаторий, специализирующийся на лечении бронхо-легочной патологии у детей. От него до карьера всего 600 метров.

Немаловажно, что поблизости от поселка Изоплит расположен коттеджный поселок Северный Шарташ, где проживает немало состоятельных и авторитетных екатеринбуржцев. Например, там проживают владельцы ТЦ «Гринвич» и соучредители компании «Общество Малышева 73» Игорь Заводовский и Константин Погребинский. Ночные взрывы вряд ли способствуют их полноценному отдыху.

Убедить владельцев карьера изменить регламент проведения работ пока не удалось. В 2015 года прокурор Кировского района Екатеринбурга судился с ООО «Карьер». Предприятие обязали в срок до 31 января 2016 года утвердить проект санитарно-защитной зоны, а также заключить договоры по рекультивации прилегающей территории. По настоящее время ООО «Карьер» не исполнило судебное решение, утверждают авторы обращения.

На несколько лет проблема исчезла, отмечают местные жители, поскольку деятельность карьера приостановилась. Но в текущем году взрывные работы активизировались вновь: по данным обитателей Изоплита, предприятие заключило договор на поставку щебня для ГБУ «Шарташский лесной парк».

Директор ГБУ Артур Зиганшин отрицает наличие прямого договора с ООО «Карьер», а у кого закупают щебень исполнители подрядных работ — он не в курсе. Дозвониться до руководства предприятия по указанным в системе «СБИС» телефонам не удалось.