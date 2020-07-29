В парках Челябинска обработали аттракционы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 30 июля — 232-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 142-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В Челябинской области подтверждено 11 673 случая заболевания COVID-19. 7 756 человек выздоровели. 249 жителей региона скончались, из них 93 — непосредственно от коронавируса.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 834 499 (+5 509) случаев заражения. Вылечились 629 655 пациентов — 74% от заболевших. Умерли 13 802 человека — 1,6% от заразившихся.

Масочный режим снимут не скоро Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Рекорд по выздоровлениям

В Челябинской области за минувшие сутки от коронавируса вылечилось и выписано из больниц 257 человека. Это самый высокий показатель по выздоровлениям с начала регистрации первого случая заражения COVID-19 в регион. Выявлено 125 новых случаев.

К утру 30 июля стало известно, что за сутки умерли четыре человека, у трех коронавирус был сопутствующим заболеванием. От ковидной пневмонии скончался мужчина 60 лет. В больницах и на амбулаторном лечении остаются 3 266 пациентов.

Восьмая смерть медика

После объявления статистики за 30 июля областной минздрав сообщил о новой смерти. В Миассе скончалась сотрудница станции скорой помощи, 60 лет. Коллеги отзываются о ней как о хорошем, всеми уважаемом профессионале. В регионе это уже восьмая смерть медика, заразившегося COVID-19.

23 июля женщина отработала смену, вернулась домой. На работу ей надо было выходить 27 июля. Накануне выхода на работу у медика поднялась температура. Вызвали скорую помощь, увезли в больницу. КТ показала поражение легких, а тест на COVID-19 дал условно-положительный результат. 29 июля ее состояние резко ухудшилось и несмотря на усилия коллег, женщина скончалась 30 июля.

Общепит работает Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Магнитогорск — столица масок

Магнитогорск, второй по величине город Челябинской области и единственный, где продолжают жестко следить за выполнением масочного режима в общественном транспорте. За минувшие сутки из трамваев высадили десять пассажиров без масок, составив на них протоколы.

За выходные из трамваев автобусов и маршруток в городе высадили 39 человек. В мэрии говорят, что жесткие проверки будут идти до тех пор, пока масочный режим не будет снят. В других городах, в том числе в Челябинске, подобной строгости нет. Горожан призывают быть осмотрительней, но за отказ носить маски штрафуют только сотрудников заведений общепита.

Что ждет челябинцев в ближайшие дни

Власти надеются, что пандемия коронавируса пойдет на спад и можно будет официальное перейти на второй этап снятия ограничений. Хотя уже открыты почти все заведения, за исключением кинотеатров, театров и музеев, а также развлекательных центров.

Парки ждут горожан Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Под запретом остаются массовые мероприятия. В ЮУЖД придумали, как провести День железнодорожника, не собирая людей. 2 августа состоится виртуальный концерт «YUZD.Live». Он начнется в 16.00 по московскому времени и пройдет на нескольких площадках ЮУЖД.

В прямом эфире выступят ВИА «Ариэль», эстрадно-джазовый оркестр Антона Бугаева, арт-группа «Живые голоса» и другие исполнители. Трансляцию будут вести в интернете через СМИ и социальные сети.

В парке Гагарина ждут горожан. Открылись все аттракционы. Администрация парка отчиталась, что все сооружения прошли дезинфекцию. Такие же меры предприняты во всех местах массового отдыха.