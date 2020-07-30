В Воскресенске Московской области тринадцатилетний подросток, возвращаясь с рыбалки, упал с велосипеда на подставку для удочки. Заостренный предмет проткнул мальчика насквозь.
«В результате падения юноша получил ранение печени и двенадцатиперстной кишки», — цитирует портал «Подмосковье сегодня» главного врача Воскресенской районной больницы № 2 Юрия Райхмана. По его словам, подростку сильно повезло: если бы подставка проткнула живот на сантиметр в сторону, то она бы перебила нижнюю полую вену, что повысило бы опасность для жизни.
Врачи успешно провели операцию и достали подставку для удочки из живота подростка. Сейчас он восстанавливается, опасений для здоровья нет.
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