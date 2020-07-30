Российского школьника насквозь проткнуло подставкой для удочки. Он остался жив

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Презентация нового операционного метода по восстановлению слуха у детей. Екатеринбург, операционная, хирургия, операция, хирурги, медицина, хирургическое отделение, медики
Хирурги ушили поврежденные внутренние органы мальчика Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Воскресенске Московской области тринадцатилетний подросток, возвращаясь с рыбалки, упал с велосипеда на подставку для удочки. Заостренный предмет проткнул мальчика насквозь.

«В результате падения юноша получил ранение печени и двенадцатиперстной кишки», — цитирует портал «Подмосковье сегодня» главного врача Воскресенской районной больницы № 2 Юрия Райхмана. По его словам, подростку сильно повезло: если бы подставка проткнула живот на сантиметр в сторону, то она бы перебила нижнюю полую вену, что повысило бы опасность для жизни.

Врачи успешно провели операцию и достали подставку для удочки из живота подростка. Сейчас он восстанавливается, опасений для здоровья нет.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Здоровье Происшествия Общество

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...