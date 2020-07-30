30 июля 2020

Самое актуальное в Свердловской области на 31 июля. В области антирекорд по коронавирусу, в Екатеринбурге уволен вице-мэр, гордума Асбеста свергла председателя

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Заседание городской думы Екатеринбурга, баранов дмитрий
Заместитель главы Екатеринбурга по соцполитике Дмитрий Баранов покинет свой пост Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В области от коронавируса умерли 13 человек — из администрации Екатеринбурга уволили замглавы по соцполитике — стал известен список больниц, которые перейдут в управление области — в Асбесте со скандалом сменили спикера гордумы. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 31 июля — в обзоре URA.RU:

В области от коронавируса за сутки погибло рекордное количество человек

Больницы Екатеринбурга перейдут под управление областного минздрава

Администрацию Екатеринбурга покинул вице-мэр

На довыборах в гордуму Сысерти будут бороться два давних соперника из «ЕР»

  • На довыборы в гордуму Сысерти претендуют три кандидата. Двое — от ЛДПР и один от «ЕР». Однако 31 июля будет решаться вопрос о регистрации бывшего председателя Сысерсткой думы, потерявшего мандат в связи с расследованием уголовного дела, единоросса Александра Карамышева, который является оппонентом своего однопартийца по избирательному округу.

Мэр Асбеста собрала нелегитимное заседание и сменила руководство парламента

В Екатеринбурге начался процесс над полицейским генералом

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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