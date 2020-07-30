В области от коронавируса умерли 13 человек — из администрации Екатеринбурга уволили замглавы по соцполитике — стал известен список больниц, которые перейдут в управление области — в Асбесте со скандалом сменили спикера гордумы. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 31 июля — в обзоре URA.RU:
В области от коронавируса за сутки погибло рекордное количество человек
- В Свердловской области за минувшие сутки зафиксировано 215 новых случая заболевания COVID. За минувшие сутки зарегистрировано 13 смертей от коронавируса. Это самое большое количество погибших за все время пандемии.
Больницы Екатеринбурга перейдут под управление областного минздрава
- Свердловское заксобрание готовится принять законопроект, который переведет больницы Екатеринбурга в подчинение облминздрава. Предполагается, что парламентарии рассмотрят законопроект на заседании 4 августа.
- Региональный минздрав опубликовал список медицинских учреждений, которые с 1 января 2021 года перейдут под управление области.
Администрацию Екатеринбурга покинул вице-мэр
- Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал документы об увольнении по собственному желанию своего заместителя по соцполитике Дмитрия Баранова.
- Ранее в отношении Баранова проводилось служебное расследование и он на несколько дней назад был отстранен от работы.
На довыборах в гордуму Сысерти будут бороться два давних соперника из «ЕР»
- На довыборы в гордуму Сысерти претендуют три кандидата. Двое — от ЛДПР и один от «ЕР». Однако 31 июля будет решаться вопрос о регистрации бывшего председателя Сысерсткой думы, потерявшего мандат в связи с расследованием уголовного дела, единоросса Александра Карамышева, который является оппонентом своего однопартийца по избирательному округу.
Мэр Асбеста собрала нелегитимное заседание и сменила руководство парламента
- В Асбестовской гордуме депутаты по призыву мэра Натальи Тихоновой собрались вопреки решению и. о. спикера и избрали нового председателя. По словам зампредседателя Ольги Щаповой, мэр сильно превысила свои полномочия и нарушила Устав муниципалитета.
В Екатеринбурге начался процесс над полицейским генералом
- 30 июля состоялось первое заседание по делу бывшего замначальника ГУ МВД по Свердловской области Владимира Романюка, который обвиняется в получении взяток в особо крупном размере.
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