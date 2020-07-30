30 июля 2020
29 июля 2020

Самое актуальное в ЯНАО на 31 июля. Общепит региона не переживет пандемию, ямальцы активно помогают полиции за вознаграждение

© Служба новостей «URA.RU»
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Ресторан Факел, Салехард, банкет, ресторан факел
Многие предприятия общепита не смогут открыться после снятия режима ограничений Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

На пост главы госстройнадзора ЯНАО осталось три претендента — кафе и рестораны не смогут пережить пандемию — прокуратура требует убрать все свалки в Муравленко — жители Ямала пишут доносы за деньги. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 31 июля — в обзоре URA.RU:

Губернатору Ямала представили претендентов на пост главы госстройнадзора

Бизнес-омбудсмен ЯНАО прогнозирует массовое закрытие предприятий общепита

  • Больше половины кафе и ресторанов в ЯНАО закроются во второй половине 2020 года из-за того, что не работали в период ограничений. К такому выводу пришел уполномоченный по правам предпринимателей в округе Вадим Елизаров. По его мнению, многие владельцы предприятий общепита просто не смогут открыться после снятия карантинного режима.

Прокуратура обязала мэрию Муравленко ликвидировать свалки

Ямальцы активно помогают полиции за деньги

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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