Многие предприятия общепита не смогут открыться после снятия режима ограничений
На пост главы госстройнадзора ЯНАО осталось три претендента — кафе и рестораны не смогут пережить пандемию — прокуратура требует убрать все свалки в Муравленко — жители Ямала пишут доносы за деньги. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 31 июля — в обзоре URA.RU:
Губернатору Ямала представили претендентов на пост главы госстройнадзора
- В результате конкурса на пост главы госстройнадзора ЯНАО, который стал вакантным после коррупционного скандала, осталось три претендента. На должность претендуют топ-менеджер Алексей Сарнавский, челябинская чиновница Евгения Таран и строитель Александр Чеботарев. Кандидаты уже представлены губернатору Дмитрию Артюхову.
Бизнес-омбудсмен ЯНАО прогнозирует массовое закрытие предприятий общепита
- Больше половины кафе и ресторанов в ЯНАО закроются во второй половине 2020 года из-за того, что не работали в период ограничений. К такому выводу пришел уполномоченный по правам предпринимателей в округе Вадим Елизаров. По его мнению, многие владельцы предприятий общепита просто не смогут открыться после снятия карантинного режима.
Прокуратура обязала мэрию Муравленко ликвидировать свалки
- Администрацию Муравленко обязали убрать около 20 незаконных свалок бытового мусора в городских лесах. Как выяснила прокуратура ЯНАО, отходы разбросаны на территории в семь гектаров в местах, где привыкли проводить время местные жители.
Ямальцы активно помогают полиции за деньги
- Жители ЯНАО за последние полгода сообщили о 12 нарушениях в алкомаркетах, которые торговали с нарушениями закона. А также о водителях, нарушающих ПДД, которых полиция оштрафовала на 60 тысяч рублей. За сообщение о правонарушениях ямальцам положено вознаграждение до четырех тысяч рублей.
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