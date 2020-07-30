Глава Минпромторга РФ оценил риск дефицита лекарств и роста цен

Маркировка лекарств, ставшая обязательной с 1 июля, не приведет к росту их стоимости или дефициту. Об этом журналистам рассказал министр промышленности и торговли РФ Денис мантуров.
«Дефицит, равно как и повышение цен, маркировка по определению вызвать не может», — приводит ТАСС слова главы ведомства, который также добавил, что уже видит результат от маркировки. Например, это позволяет выявить в аптеках препараты, предназначенные только для выдачи пациентам в больницах. На полки аптек такие попадали через недобросовестных работников медучреждений.
Для предотвращения дефицита лекарств властями предусмотрен ряд механизмов, помогающих компаниям, которые не смогли промаркировать серии препаратов после 1 июля. Иностранные производители смогут сделать это на таможенных складах, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность. Таких, по словам Мантурова, в стране семь. Кроме того, производители могут обратиться в межведомственную комиссию при Росздравнадзоре, который может согласовать ввоз или ввод в обращение лекарств без маркировки.
Ранее, напомним, депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в беседе с URA.RU заявил, что в стране вырастут цены на лекарства из-за введения обязательной маркировки. Парламентарий объяснил это необходимостью производителей покупать специальное оборудование, стоимость которого и заложат в продукцию.