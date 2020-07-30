Павел Креков пообещал наказывать виновных Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Свердловской области результаты тестов на коронавирус, которые делают частные лаборатории, не всегда возвращается пациентам, а данные о зараженных могут не попасть в Роспотребнадзор. Это признал замгубернатора Свердловской области Павел Креков на брифинге по итогам заедания штаба по борьбе с коронавирусом.

«Были случаи, когда договоры заключались с лабораториями, которые находятся далеко», — конкретизировал Креков. Он рассказал, что анализы одного из медцентров, направленные в Санкт-Петербург «растворились». В то же время замгубернатора заверил, что таких случаев «незначительное количество». Он добавил, что лаборатории-нарушители будут наказывать — в том числе с помощью штрафных санкций.

В то же время несколько источников из медицинской среды заявили URA.RU, что неучтенных больных может быть достаточно большое число. «Анализ может прийти через неделю, а может и дольше, а может и вообще не прийти. Люди не знают, что они болеют бессимптомно и продолжают заражать окружающих», — напомнил об опасности собеседник агентства.

В лаборатории «Хеликс» URA.RU сообщили, что при тестировании на коронавирус в обязательном порядке требуют паспортные данные и, если тест оказывается положительным, информируют Роспотребнадзор.