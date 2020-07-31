Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий расплачиваться криптовалютой Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

По состоянию на 1 августа североморская нефть марки Brent торгуется на отметке в 43,32 доллара за баррель, нефть WTI 40, 39 доллара за бочку.

Курс валюты в первый день августа продолжает снижаться — на момент закрытия торгов Мосбиржи доллар установился на отметке в 74,39 рубля. Евро также продолжает рост, сейчас валюта торгуется на отметке 87,63 рубля за единицу.

Ситуация в России

1 августа в России начинается индексация выплат работающим пенсионерам. Ожидается, что корректировки затронут более 11,1 миллиона россиян. Максимальная прибавка к пенсии составит 279 рублей. Кроме того, на 9,13% будет повышена накопительная пенсия.

Некоторым школьным учителям повысят зарплату — педагоги-классные руководители будут получать доплату в размере пяти тысяч рублей. Соответствующий документ уже опубликован на портале нормативно-правовых актов.

С начала августа в России повышаются цены на газ . Оптовые цены для всех категорий потребителей будут повышены на 3%. Индексация в этом году проводится на месяц позже из-за сложной ситуации, вызванной пандемией коронавируса.

В России будет запрещено использовать криптовалюту для оплаты товаров и услуг. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Работающие россияне рассказали о своих главных страхах. Проведенный опрос показал, что большинство граждан, 62%, боится лишиться дохода. 19% боятся, что их уволят, а еще 13% пугает возможность заразиться коронавирусом. При этом в случае увольнения 42% останутся без каких-либо накоплений.

Ситуация в мире

Китай виноват в увеличении числа безработных в США, заявил глава Белого дома Дональд Трамп. Такое заявление он сделал, говоря о ситуации с выплатами безработным, которых в США насчитывается более 20 миллионов.

Служба по вопросам гражданства и миграции США повышает сборы на иммиграционные услуги на 20%. Решение вызвано недофинансированием, которое, в свою очередь, стало результатом пандемии и сокращения числа заявок на получение американских паспортов и видов на жительство (грин-карт).

Прогнозы и мнения экспертов

Уровень жизни, который был у россиян в 2019 году, вернется не ранее 2023 года. Такой прогноз сделал профессор экономики парижской Школы, доктор экономических наук Сергей Гуриев. По его словам, спад в экономике будет продолжаться, к концу года он достигнет 5-7%.

Падение курса рубля по отношению к доллару и евро связано с предвыборной президентской кампанией в США, считает директор центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович. По его словам, российская валюта может снизиться вплоть до отметки в 80 рублей за доллар, однако это может помочь вывести на международный рынок ряд отечественных товаров.

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