31 июля 2020
30 июля 2020

ТРЦ Екатеринбурга открылись после месяцев простоя. Принять горожан смогли не все. ФОТОРЕПОРТАЖ

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие торгового центра
ТРЦ Екатеринбурга не работали из-за пандемии коронавируса Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

С 1 августа в Екатеринбурге открылись торговые центры. Разрешение на работу дал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Как передает корреспондента URA.RU с места событий, на входе посетителям ТРЦ «Гринвич» не измеряли температуру. Кроме того, не все посетители считали нужным носить маски. При этом в коридорах ТРЦ не наблюдалось ажиотажа.

Многие магазины не успели подготовиться к внезапному открытию, выполнив все требования. В частности, в ряде бутиков не сделали отдельные вход и выход, а также не наклеили специальную разметку с информацией о максимально допустимом количестве покупателей.

Открытие торгового центра "Гринвич" после карантинных мер. Екатеринбург
Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
Открытие торгового центра "Гринвич" после карантинных мер. Екатеринбург
Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
Открытие торгового центра "Гринвич" после карантинных мер. Екатеринбург
Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
Открытие торгового центра "Гринвич" после карантинных мер. Екатеринбург
Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
Открытие торгового центра "Гринвич" после карантинных мер. Екатеринбург
Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
Открытие торгового центра "Гринвич" после карантинных мер. Екатеринбург
Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
Открытие торгового центра "Гринвич" после карантинных мер. Екатеринбург
Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
Открытие торгового центра "Гринвич" после карантинных мер. Екатеринбург
Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
Открытие торгового центра "Гринвич" после карантинных мер. Екатеринбург
Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
Открытие торгового центра "Гринвич" после карантинных мер. Екатеринбург
Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
Открытие торгового центра "Гринвич" после карантинных мер. Екатеринбург
Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
Открытие торгового центра "Гринвич" после карантинных мер. Екатеринбург
Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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