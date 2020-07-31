ТРЦ Екатеринбурга не работали из-за пандемии коронавируса Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

С 1 августа в Екатеринбурге открылись торговые центры. Разрешение на работу дал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Как передает корреспондента URA.RU с места событий, на входе посетителям ТРЦ «Гринвич» не измеряли температуру. Кроме того, не все посетители считали нужным носить маски. При этом в коридорах ТРЦ не наблюдалось ажиотажа.

Многие магазины не успели подготовиться к внезапному открытию, выполнив все требования. В частности, в ряде бутиков не сделали отдельные вход и выход, а также не наклеили специальную разметку с информацией о максимально допустимом количестве покупателей.

Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.