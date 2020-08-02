Лукашенко перенес послание к нации

Александр Лукашенко может выступить с посланием 4 августа Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь

Послание президента Белоруссии Александр Лукашенко к народу и Национальному собранию, запланированное на 3 августа во Дворе Республики, переносится. Оно может состояться 4 августа, сообщает белорусский портал Tut.by со ссылкой на доверенное лицо главы республики Олега Гайдукевича.

Изначально издание пришло к такому выводу после сообщений о том, что общественный транспорт утром 3 августа в районе Дворца Республики будет работать в штатном режиме. До этого сообщалось, что утром в этот день остановка в этом месте осуществляться не будет в связи с проведением специального мероприятия. «Позже доверенное лицо Лукашенко Олег Гайдукевич подтвердил, что послание состоится 4 августа», — сообщает портал.

Журналист другого белорусского издания «Наша Нива» Артем Гарбацевич также написал в своем telegram-аккаунте, что послание Лукашенко к нации может будет отложено на неопределенный срок, либо мероприятие перенесут на 4 августа, так как президенту понадобилось больше времени на доработку текста послания.

Президент Белоруссии выступает с посланием к народу ежегодно. В этом году оно должно было состояться в середине апреля, однако было отложено. Позже глава республики заявил, что в переносе обращения «нет никакой конспирологии» и оно связано с «коронапсихозом», сообщает деловая газета «ВЗГЛЯД». Послание состоится в преддверии выборов президента республики, которые назначены на 9 августа, сообщает « Царьград» .

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