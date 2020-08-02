Площадь лесных пожаров к 3 августа в Югре составила более 600 тысяч гектаров
Глава Сургута отчитался о доходах за прошлый год — лесные пожары охватили более 600 тысяч гектаров — в Сургуте построят новый центр культуры — в Нижневартовске закрыли противоковидный госпиталь. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 3 августа — в обзоре URA.RU:
Мэр Сургута отчитался о доходах за 2019 год
- Глава Сургута Вадим Шувалов отчитался о доходах за 2019 год. Согласно опубликованной декларации, он заработал 12,9 млн рублей, что почти на два миллиона больше, чем годом ранее. Рост доходов градоначальника связан с продажей одного земельный участка. По-прежнему глава Сургута владеет квартирой, площадью более 120 квадратных метров, участком земли и автомобилем Lexus.
В Сургуте снесут здание Дома культуры
- Власти округа приняли решение снести здание, в котором размещается ДК «Строитель», а на его месте построить новый современный центр культуры площадью около семи тысяч квадратных метров. Сургутский ДК «Строитель» находится в здании, которое было построено 52 года назад. По словам специалистов, его износ составляет почти 70%. Практически нет фундамента, балки перекрытий разрушены, в несущих конструкциях обнаружены трещины. На реализацию проекта потратят свыше 12 миллионов рублей, из них девять — из депутатского фонда думы Югры, остальные из бюджета города.
Госпиталь в Нижневартовске завершил прием пациентов с COVID
- Противоковидный госпиталь, развернутый на базе гинекологического отделения в ОКБ Нижневартовска, прекращает свою работу. После обработки помещений, отделение продолжит работу по своему профилю.
Лесные пожары охватили более 600 тысяч гектаров
- За выходные в ХМАО зарегистрировано восемь очагов лесных пожаров на площади более 600 тысяч гектаров. Огонь продолжает распространяться в четырех окружных муниципалитетах, а также в государственном природном заповеднике «Малая Сосьва», Няксимвольском и Советском лесничествах. На территории Югры пожарным удалось локализовать 31 природный пожар.
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