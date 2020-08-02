В ХМАО пришла аномальная жара

Такой погоды в регионе не было больше 20 лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В крупных городах ХМАО сегодня установится очень жаркая погода, при этом высока вероятность гроз и сильного ветра. Об этом URA.RU рассказали в ГУ МЧС по ХМАО.

«В связи с установившейся жаркой погодой прогнозируется возникновение несчастных случаев при нахождении [людей] на водных объектах в Ханты-Мансийском, Кондинском, Сургутском, Нефтеюганском и Нижневартовском районах», — добавили в пресс-службе ведомства.

В Нижневартовске, Сургуте, Ханты-Мансийске и их окрестностях столбики термометров поднимутся сегодня до 30-32 градусов тепла. Судя по данным архива погода, предоставленных сайтом Gismeteo, такой аномальной жары в этот день не было более 20 лет. Существенно не повлияют на температуру воздуха и ожидаемые во вторник дожди, а вероятные грозы и сильный (до 15 метров в секунду) ветер, могут вызвать новые пожары в лесах ХМАО. По прогнозам спасателей, новых очагов возгораний будет от 7 до 15. Также возможно задымление населенных пунктов и смог.

Ранее URA.RU писало, что жаркое лето, которое россияне наблюдают в этом году, обусловлено сменой западного ветра на южный. По мнению климатолога, на фоне этого будут учащаться стихийные явления. В частности, смерчи и шквалы.