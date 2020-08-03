К следующему году безработицу в РФ планируют сократить в четыре раза Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

В начале торговой недели мировые цены на нефть показали небольшое падение. Стоимость сырья марки Brent снизилась на 0,67%, достигнув отметки в 43,23 доллара за баррель. Нефть WTI подешевела до 39,92 доллара за бочку (-0,87%).

Доллар на момент закрытия Московской биржи вырос относительно российской валюты на 1,25 коп. до 74,42 рубля. Евро торгуется по 87,6 рубля (+0,95).

Что происходит в России

Семьям с детьми от трех до семи лет со следующего года предлагают ежемесячно выплачивать пособие в размере одного прожиточного минимума (в первом полугодии его величина составила 10 843 рубля). По словам депутата Госдумы Светланы Бессараб, данный законопроект уже поддержали в нижней палате российского парламента.

В России с ноября малообеспеченным семьям станет проще получить пособие на детей от трех до 16 лет. Согласно постановлению председателя правительства РФ Михаила Мишустина, гражданам не придется предоставлять документы об алиментах.

Верховный суд России отклонил иск к российским властям, в котором родители 16-18 летних детей требовали выплат от государства. Истцы считают, что на подростков уходит больше денег из семейного бюджета, чем на малышей.

Пенсионный фонд России (ПФР) в августе проведет повышение пенсий 80 тысячам пенсионеров. Это произойдет благодаря тому, что 2019 год стал рекордным по доходу от инвестирования пенсионных накоплений государственной управляющей компании ВЭБ (действует от лица Пенсионного фонда РФ).

В России свыше 100 тысяч рублей зарабатывают всего 7,2% от всего работающего населения. На высокие зарплаты могут рассчитывать представители рыболовства и рыбоводства, банковские служащие, те, кто работают в добыче полезных ископаемых, а также работники интеллектуального труда: IT, связь, массовые коммуникации, а также ученые и инженеры. Средняя зарплата в России составляет 35 тысяч рублей.

К концу 2021 года Минтруд РФ планирует вернуться к докризисному уровню безработицы. За полтора года число безработных, зарегистрированных на бирже труда, должно сократиться в четыре раза: с трех до 0,7 млн человек.

В Минфине РФ предложили сократить финансирование программы «Обеспечение обороноспособности страны» в ближайшие три года на 323 миллиарда рублей. Также рассматривается возможность снижения затрат на программу «Обеспечение государственной безопасности».

Ситуация в мире

Согласно большинству прогнозов, по итогам года мировой ВВП рухнет на 3,8%. Это худший показатель как минимум за 50 лет. В результате резкого спада в апреле—июне почти все крупные экономики мира попали в техническую рецессию.

Белоруссия повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, которые вывозятся за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Теперь ставка экспортной пошлины на сырую нефть составит 46,9 доллара за тонну. Ранее она составляла 37,8 доллара.

Власти Японии сохранили прогноз по снижению валового внутреннего продукта страны на 2,2% к концу 2020 года. Реальное снижение ВВП в первом квартале после пересчета статистических данных составило 0,6% по сравнению с последним кварталом 2019-го.

Прогнозы и мнения экспертов

Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган рассказал, что, евро может подорожать до 88 рублей (показатели февраля 2016 года), а доллар до 77 рублей (показатели конца марта 2020 года).

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