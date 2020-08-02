02 августа 2020
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30 июля 2020

Мэр Челябинска начинает тайную инспекцию города

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие дорожной развязки по улице Братьев Кашириных. Челябинск, котова наталья, медицинская маска
Наталья Котова начала инспекцию районов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэр Челябинска Наталья Котова 3 августа, выйдя из отпуска, возобновила инспекционные поездки по районам областного центра. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь мэрии Владимир Сафонов. В один из районов Котова уехала сразу после аппаратного совещания.

«Глава города на этой неделе проедет по всем семи районам», — рассказал Сафонов. Он отметил, что в эти поездки мэр будет ездить без СМИ, без своих заместителей и без своей пресс-службы. О том, в какой именно район предстоит осмотреть, Котова не сообщает даже пресс-службе.

По словам Сафонова мэр будет осматривать те объекты, на которые были разыграны торги. Речь идет о ремонте дорог, обрезке деревьев и благоустройстве. Если у нее возникнут вопрос, Котова на место вызовет руководителя их мэрии, ответственного за данную сферу и главу района, на территории которого находится.

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Политика Общество

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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