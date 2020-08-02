Мэр Челябинска начинает тайную инспекцию города

Наталья Котова начала инспекцию районов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэр Челябинска Наталья Котова 3 августа, выйдя из отпуска, возобновила инспекционные поездки по районам областного центра. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь мэрии Владимир Сафонов. В один из районов Котова уехала сразу после аппаратного совещания.

«Глава города на этой неделе проедет по всем семи районам», — рассказал Сафонов. Он отметил, что в эти поездки мэр будет ездить без СМИ, без своих заместителей и без своей пресс-службы. О том, в какой именно район предстоит осмотреть, Котова не сообщает даже пресс-службе.

По словам Сафонова мэр будет осматривать те объекты, на которые были разыграны торги. Речь идет о ремонте дорог, обрезке деревьев и благоустройстве. Если у нее возникнут вопрос, Котова на место вызовет руководителя их мэрии, ответственного за данную сферу и главу района, на территории которого находится.