Состояние памятника бойцам УДТК стало поводом для реакции прокуратуры Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Прокуратура требует от главу Железнодорожного района Екатеринбурга Андрея Курочкина отремонтировать памятник бойцам Уральского добровольческого танкового корпуса на привокзальной площади. Как сообщили URA.RU в прокуратуре Свердловской области, изваяние является объектом федерального значения, включенным в единый госреестр памятников истории и культуры народов РФ.

Правда, мемориальная плита частью под госохрану не попадает, следовательно, сделали вывод в надзорном ведомстве, ответственность за ее содержание должна быть возложена на районную администрацию. Префекту предписано исправить нарушение.

Кроме того, прокуратура провела проверку содержания памятника в сквере имени Героя СССР Николая Ватутина, напротив жилого дома № 67 по ул. Техническая. Местные жители неоднократно жаловались в районную администрацию на отсутствие у памятника мемориальной плиты в местную администрацию, однако в ответ получали лишь отписки: чиновники сообщали, что не владеют информацией о принадлежности памятника. С подачи прокуратуры МКУ «Екатеринбургский Центр по охране и использованию исторического и культурного наследия» провел исследование памятника и установил, что статуя является изваянием железнодорожного рабочего, опирающегося на путевую стрелку. В решении райисполкома от 1988 года скульптура именуется памятником железнодорожнику. Однако на самом изваянии в нарушение законодательства отсутствует информационная надпись, что вводит горожан в заблуждение: многие искренне полагают, что это памятник Николаю Ватутину. Прокуратура поручила главе района разместить на скульптуре информационную табличку.