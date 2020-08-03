Роспечать собралась конкурировать с Facebook

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) предложило создать агрегатор по отслеживанию фейковых новостей при помощи искусственного интеллекта. Аналогичную систему компания Facebook пытается создать уже несколько лет.
«Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям предлагает создать дата-сервис на основе искусственного интеллекта для проверки достоверности новостей», — приводит РБК сообщение замруководителя Роспечати Ильи Лазарева. Письмо было направлено в курирующее ведомство Минкомсвязь. На разработку агрегатора планируется потратить почти 94 миллиона рублей.
Как заявляет Лазарев, дата-сервис на искусственном интеллекте сможет сопоставлять «максимальное количество фактов, относящихся к сообщению» и выявлять неверные. При анализе новостей агрегатор должен учитывать авторитетность источника, время публикации, ссылки, видео и изображение. Все это, по задумке Роспечати, поможет анализировать публикации и выявлять фейковые новости. Пользоваться сервисом смогут частные лица, организации и надзорные ведомства. Создать такой агрегатор можно уже к 2023 году, считает Лазарев.
Facebook уже с 2016 года пытается бороться с фейковыми новостями. В соцсети можно пожаловаться на предположительно недостоверную информацию. Жалобы проверяют сторонние организации. Если проверка покажет, что новость действительно некорректна, она получает пометку «спорное». При этом бывший президент США Барак Обама критиковал Facebook на лживые новости и конспирологические теории, передает «Национальная служба новостей». Впервые маркировку «ложная информация» соцсеть применила в 2019 году в Сингапуре, где действует закон о фейковых новостях.
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