Из тюменского аэропорта с 10 августа можно будет улететь в Турцию
В Областной клинической больнице 50 человек заразились коронавирусом — Тюмень открыла авиасообщение с Турцией — только четверть кафе и ресторанов смогли полностью возобновить работу. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 5 августа — в обзоре URA.RU:
В тюменской больнице обнаружен крупный очаг коронавируса
- Более 50 человек заразились коронавирусом в Областной клинической больнице № 2 Тюмени. По информации оперштаба, все заболевшие изолированы и проходят лечение. Выявлены все контактные лица — они прошли медобследование и проходят профилактическое лечение. В медучреждении проведена дезинфекция.
Из тюменской авиагавани можно будет улететь в Турцию
- С 10 августа авиакомпании Azur Air и NordWind начнут выполнять чартерные перелеты из тюменского аэропорта Рощино в Анталию. В пресс-службе авиагавани уточнили, что пока рейсы будут выполняться с пересадкой в Ростове-на-Дону и Москве.
Только четверть предприятий общепита смогли открыться после снятия запрета
- В Тюмени полноценную работу возобновили лишь 59 кафе и ресторанов. По информации замгубернатора Тюменской области Андрея Пантелеева, 239 организаций общественного питания подали уведомления о возобновлении работы, но на 4 августа одобрено только 59 заявок.
Судимый экс-ректор тюменского вуза стал ученым секретарем
- Бывший ректор Тюменского института культуры Игорь Шишкин, осужденный в марте за превышение должностных полномочий, занял пост ученого секретаря в Тюменском музейно-просветительском обществе. Ранее Шишкин был приговорен к штрафу 65 тысяч рублей за то, что заставлял подчиненных завышать показатели вуза, чтобы получать премии от Минкульта РФ.
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