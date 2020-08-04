04 августа 2020
03 августа 2020

Самое актуальное в Тюменской области на 5 августа. Из Рощино можно будет улететь в Турцию, крупный очаг коронавируса обнаружен в больнице

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное открытие аэропорта
Из тюменского аэропорта с 10 августа можно будет улететь в Турцию Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В Областной клинической больнице 50 человек заразились коронавирусом — Тюмень открыла авиасообщение с Турцией — только четверть кафе и ресторанов смогли полностью возобновить работу. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 5 августа — в обзоре URA.RU:

В тюменской больнице обнаружен крупный очаг коронавируса

  • Более 50 человек заразились коронавирусом в Областной клинической больнице № 2 Тюмени. По информации оперштаба, все заболевшие изолированы и проходят лечение. Выявлены все контактные лица — они прошли медобследование и проходят профилактическое лечение. В медучреждении проведена дезинфекция.

Из тюменской авиагавани можно будет улететь в Турцию

Только четверть предприятий общепита смогли открыться после снятия запрета

  • В Тюмени полноценную работу возобновили лишь 59 кафе и ресторанов. По информации замгубернатора Тюменской области Андрея Пантелеева, 239 организаций общественного питания подали уведомления о возобновлении работы, но на 4 августа одобрено только 59 заявок.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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