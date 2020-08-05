В России хотят сократить траты на Госдуму и Совфед, но поднять расходы на президента и его администрацию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

После серьезного взрыва в Бейруте выросла стоимость нефти WTI на торгах в США. Финансисты считают, что трагедия в Ливане вызовет перебои с поставками нефти. Стоимость сентябрьских поставок техасского топлива выросла на 1,56%, до 41,65 доллара за баррель. На 1,03% подорожало и сырье марки Brent — бочка нефти стоит 44,48 доллара.

Российская валюта снова показала ослабление. По итогам торгов на Московской бирже доллар к рублю вырос на 0,6% до 73,55 рубля, европейская валюта поднялась на 0,61% до 86,55 рубля.

Что происходит в России

Единовременные денежные пособия на детей в размере 10 тысяч рублей будут выплачены после 5 августа, обещают в Пенсионном фонде России. Как объяснили в ведомстве, пособия не получили примерно 10% семей. Речь идет о тех, кто живет в горных и северных районах страны, до которых сложно добраться или где не всегда есть интернет.

Минтруд готовит законопроект о новой выплате: детские пособия перед 1 сентября на приобретение школьных принадлежностей. Когда документ вступит в силу, неизвестно.

Но уже известно о другой выплате — надбавках к окладам военным на сумму в 23 тысячи рублей. Они действуют уже с 1 июля.

Министерство финансов России предложило до 2023 года сокращать расходы на содержание Государственной думы и Совета Федерации в среднем на 2,5% каждый год. Вместе с тем ведомство намерено добиться увеличения расходов на президента и его администрацию в 2021 году. Предполагается, что расходы вырастут на 88,8 миллиона рублей — до 14,28 миллиарда. Кроме того, на подготовку к президентским выборам в России в 2023 году Минфин может выделить Центризбиркому около 22 миллиардов рублей — это в 5,5 раз больше, чем было запланировано.

Центры занятости обяжут направлять на обучение востребованным профессиям женщин в декретном отпуске. Законопроект уже поддержало правительство РФ. В документе указано, что женщины смогут обращаться в центры занятости не только по месту жительства, но и по месту пребывания.

За полгода в России был возмещен ущерб на 1,5 миллиарда рублей от невыплаты зарплат . Также наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму в 1,1 миллиарда, сообщили в Следственном комитете РФ.

Ситуация в мире

От «нефтяных разборок» с Россией Белоруссия недополучила в бюджет 1,5 миллиарда белорусских рублей. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко во время обращения к народу. Он добавил, что высокая зависимость от одной-двух стран ставит Белоруссию в невыгодное положение. По его словам, из-за дорогих кредитов и высоких цен на энергоресурсы страна за пять лет потеряла 9,5 миллиарда долларов.

Американский сенатор Том Коттон предложил запретить финансовую помощь предприятиям, находящимся «в собственности или под контролем Китая». Политик обвинил КНР в пандемии коронавируса , что, по мнению Коттона, не должно оставаться безнаказанным.

Швеция стала одной из редких стран, которая отказалась от строгого карантина из-за пандемии коронавируса. По прогнозам экономистов, по итогам второго квартала 2020 года ВВП страны упадет на 7%. Однако это не такой существенный спад экономики, как, например, в большинстве стран Европы и в США, где последний квартальный отчет показал снижение ВВП на 32,9%.

Прогнозы и мнения экспертов

Из-за пандемии коронавируса и экономического кризиса россияне стали чаще путешествовать внутри страны, нежели выезжать за границу. Поэтому внутренний туристический рынок России вернется к своему нормальному состоянию к концу года . Это приведет к росту конкуренции, качества услуг и снижению цен, уверен президент Национального туристического союза Роман Скорый.

В случае второй волны коронавируса мировую экономику ждет еще более сильный обвал , считает глава Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. На восстановление экономики потребуется не менее 2-3 лет. Вместе с тем Михайлов заявил, что санкции в условиях коронавируса закалили Россию .

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