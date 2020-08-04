Почти все новые случаи COVID у курганцев нашли в одном городе

В Курганской области 5 августа подтвердились 28 новых случаев заражения коронавирусом. 23 заболевших обнаружили в Кургане. Об этом сообщил региональный оперштаб.
«На 5 августа в Курганской области лабораторно подтверждены 28 новых случаев COVID -19», — говорится в сообщении оперштаба. В Кургане обнаружили 23 заболевших, остальных — в Кетовском, Каргапольском и Целинном районах.
С начала эпидемии в регионе было выявлено 2426 заболевших коронавирусом. Из них: 1795 человека выздоровело, девять человек скончались от коронавируса. Больше всего заболевших за день в области зафиксировали 11 июля. Тогда выявили 65 случаев. Ранее URA.RU опубликовало три варианта развития ситуации с коронавирусом в регионе.
1 апреля в Курганской области ввели режим самоизоляции из-за угрозы распространения COVID-19, он сохраняется для людей старше 65 лет. 15 июня в регионе был введен обязательный масочный режим. В области можно посещать кинотеатры, а также кафе и рестораны. 11 июля власти отменили ограничения, связанные со въездом в регион.
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