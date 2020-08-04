04 августа 2020
03 августа 2020

В Кургане в реке Тобол найдено тело мужчины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учения спасателей МЧС Курган, набережная тобола, дамба
О пропаже пьяного мужчины сообщили местные подростки Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Курганские следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины, тело которого поисково-спасательная служба нашла в реке Тобол на территории областного центра. Об этом сообщает региональное следственное управление СК России.

«Следственными органами организовано проведение доследственной проверки, осуществлен выезд на место происшествия следственно-оперативной группы», — рассказали в ведомстве. Уже установлено, что мужчина 1972 года рождения 4 августа распивал спиртные напитки на берегу Тобола в районе садоводческого товарищества «Восход». После этого он ушел купаться и не вернулся.

О пропаже мужчины в правоохранительные органы сообщили местные подростки, которые также отдыхали на берегу реки. Спасатели нашли его тело в тот же день.

Ранее URA.RU сообщало, что на одном из пляжей Кургана 2 августа утонула 12-летняя девочка. В обстоятельствах ее гибели также разбираются следственные органы.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган», Viber-канале «Курган» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...