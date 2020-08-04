В Кургане в реке Тобол найдено тело мужчины

Курганские следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины, тело которого поисково-спасательная служба нашла в реке Тобол на территории областного центра. Об этом сообщает региональное следственное управление СК России.
«Следственными органами организовано проведение доследственной проверки, осуществлен выезд на место происшествия следственно-оперативной группы», — рассказали в ведомстве. Уже установлено, что мужчина 1972 года рождения 4 августа распивал спиртные напитки на берегу Тобола в районе садоводческого товарищества «Восход». После этого он ушел купаться и не вернулся.
О пропаже мужчины в правоохранительные органы сообщили местные подростки, которые также отдыхали на берегу реки. Спасатели нашли его тело в тот же день.
Ранее URA.RU сообщало, что на одном из пляжей Кургана 2 августа утонула 12-летняя девочка. В обстоятельствах ее гибели также разбираются следственные органы.
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