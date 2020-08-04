День Заозерного в Кургане не состоится в привычном виде Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Из-за угрозы распространения коронавируса в Кургане не состоится День Заозерного. Об этом URA.RU сообщил организатор мероприятия — руководитель движения «Наш Заозерный» Дмитрий Хапов. В прошлом году праздник посетили около 15 тысяч человек.

«Коронавирус вносит свои коррективы. И в этом году, увы, не будет нашего традиционного праздника — Дня Заозерного в привычном формате», — рассказали представители движения. Отмену организаторы связали с запретом на проведение массовых мероприятий.

Организаторы добавили, что праздник всегда проходил только за счет коммерческих организаций. В этом году из-за ограничений по коронавирусу бизнес оказался в трудной экономической ситуации, что не позволило партнерам мероприятия выделить деньги на праздник.

«В традиционном формате Дня Заозерного не будет, но мы сейчас с нашими партнерами прорабатываем варианты альтернативного мероприятия», — объяснил URA.RU Хапов. Он добавил, что в этом году мероприятие будет больше направлено на улучшение облика района, чем на развлечения.

Жители района, где проживает треть жителей Кургана, отмечают День Заозерного с 2016 года. Мероприятие проходит в середине августа.