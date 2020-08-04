Из поликлиники пермской ГКБ № 6 исчезли врачи Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Пермской девушке 1994 года рождения, которая является инвалидом-колясочником, отказывают в приеме к терапевту. Об этом URA.RU рассказала ее мама Галина. Она пояснила, что состояние ее дочери ухудшилось, но попасть на прием к узкому специалисту и даже терапевту они не могут.

«Запись к нефрологу идет только через терапевта. Пытаюсь вызвать врача домой, но мне постоянно отказывают, говорят, что врачей нет. Так уже несколько дней», — рассказала URA.RU Галина. Она пояснила, что у ее дочери после отравления в детстве стали неправильно работать почки. Из-за этого вымывается кальций, фосфор и другие микроэлементы из организма — кости стали пористыми (костная недостаточность около 50%).

По словам Галины, в конце июля она платно сдала все анализы и сделала компьютерную томографию дочери. «Показало, что у нее самопроизвольно, без травмы, образовался новый перелом ноги. Один из старых зарос, а новый появился. А сейчас ей и руки стало больно поднимать, поэтому и пытаюсь попасть на прием к врачу», — рассказала URA.RU женщина.

Женщина пытается записать дочь на прием к врачу в поликлинику на улице Гайвинская, которая относится к ГКБ № 6. При этом самостоятельно прийти на прием они не могут, поскольку в больнице невозможно инвалиду-колясочнику подняться на второй этаж. «Действительно, врач в отпуске заведующая поликлиникой им позвонила. Пациентка на учете у нефролога, ей нужны были направления на анализы, медсестра с ними созвонится определят дату забора анализов на дому. После получения анализов будет проведена консультация нефролога», пояснили URA.RU в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края.