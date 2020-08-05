Самое важное в России на 5 августа. Россиянин причастен к взрыву в Бейруте, пенсионеров ждут новые выплаты, Россия отменяет визы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Государственная Дума. Москва, госдума, государственная дума
Минфин планирует снизить финансирование Госдумы и Совета Федерации на 2021-23 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Актер Михаил Ефремов не признал вину в смертельном ДТП — иностранцы смогут приезжать в Россию без виз — некоторые пенсионеры получат дополнительную выплату — Минфин снизит финансирование Госдумы и Совфеда — авиакомпании могут разориться — в Бейруте нет пострадавших россиян. Все самые интересные и важные новости России на 5 августа — в обзоре URA.RU:

Актер Михаил Ефремов не признал вину в ДТП, адвокат говорит о подделке показаний, в крови актера нашли следы запрещенных веществ

Иностранцы смогут посетить Россию без визы

Пенсионеры смогут получить еще одну выплату

Минфин снизит финансирование атомной отрасли, Госдумы и Совета Федерации

В России могут разориться многие авиакомпании

При взрывах в Бейруте россияне не пострадали, названа одна из причин трагедии

Минфин выявил миллиардные долги Хабаровского края, а Медведев призвал считаться с мнением сторонников Фургала

ФСБ давит на адвокатов Ивана Сафронова, в Москве задержали проректора МГУ

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Знаменитости Культура Экономика Происшествия Кино Природа Политика Наука Общество Путешествия

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...