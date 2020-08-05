Актер Михаил Ефремов не признал вину в смертельном ДТП — иностранцы смогут приезжать в Россию без виз — некоторые пенсионеры получат дополнительную выплату — Минфин снизит финансирование Госдумы и Совфеда — авиакомпании могут разориться — в Бейруте нет пострадавших россиян. Все самые интересные и важные новости России на 5 августа — в обзоре URA.RU:
Актер Михаил Ефремов не признал вину в ДТП, адвокат говорит о подделке показаний, в крови актера нашли следы запрещенных веществ
- Артист Михаил Ефремов отказался признавать свою вину в смертельном ДТП в центре Москвы, так как ничего не помнит. Это он заявил на судебном заседании, которое состоялось 5 августа в Пресненском суде Москвы.
- Адвокат актера Эльман Пашаев заявил о том, что получил неопровержимые доказательства фальсификации показаний, которые были представлены потерпевшей стороной.
- Кроме того, на суде раскрыли результаты экспертизы, которая показала, что в крови у Ефремова присутствовали следы марихуаны, кокаина и этанола.
- При этом эксперты уверены, что Ефремов был вменяем и контролировал свои действия.
- Журналист Владимир Познер высказался о процессе над Ефремовым и отметил, что отказ признать вину не спасет от наказания, так как нет никаких сомнений, в виновности артиста.
Иностранцы смогут посетить Россию без визы
- Теперь для краткосрочных командировок иностранцы смогут приехать в Россию без виз. Соответствующий документ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Пенсионеры смогут получить еще одну выплату
- Работающие пенсионеры, которые оформляли больничный лист, могут получить выплаты до 14 августа. Однако, это пособие получат лишь те, из пенсионеров, кто был вынужден находиться на рабочем месте во время самоизоляции и не могли работать удаленно.
Минфин снизит финансирование атомной отрасли, Госдумы и Совета Федерации
- Финансирование атомной отрасли России в 2021—2023 годах будет сокращено на 67,5 миллиарда рублей. С таким предложением выступили в Минфине РФ.
- Министерство финансов России в 2021—2023 годах планирует в среднем на 4% сократить расходы на содержание Госдумы и Совфеда.
В России могут разориться многие авиакомпании
- Осенью, часть российских авиакомпаний не смогут продолжить свою работу. Такой прогноз сделал генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев. По его мнению, перевозчики не выдержат конкуренции из-за падения цен на билеты в период пандемии.
При взрывах в Бейруте россияне не пострадали, названа одна из причин трагедии
- Число погибших от взрыва в Бейруте достигло 100 человек, ранены — более четырех тысяч. Такую информацию приводит Красный Крест Ливана. Посольство России заявляет, что среди погибших и пострадавших граждан РФ нет.
- Власти Ливана также заявили, что причиной трагедии стал взрыв селитры, которая была конфискована у российского бизнесмена.
Минфин выявил миллиардные долги Хабаровского края, а Медведев призвал считаться с мнением сторонников Фургала
- Госдолг Хабаровского края за время правления губернатора Сергея Фургала вырос на 8 млрд рублей. В четыре раза сократились доходные поступления в бюджет края. Такие данные приводит Минфин РФ.
- Зампредседателя Совбеза РФ, бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что у арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала много сторонников и государству надо с этим считаться.
- Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Фургал не может следить за новостями в регионе, так как у него в камере нет телевизора и радио. По его словам, к Фургалу также не пускают его однопартийцев.
ФСБ давит на адвокатов Ивана Сафронова, в Москве задержали проректора МГУ
- Минюст хочет наказать адвокатов экс-журналиста и советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова Ивана Павлова и Евгения Смирнова из-за того, что юристы не дали подписку о неразглашении данных следствия, которое ведет ФСБ. По словам Павлова их стараются заставить больше заниматься собственной защитой, а не работать над защитой Сафронова.
- В Москве задержан проректор МГУ Алексей Гришин, лишившийся 4 августа свой должности. Его обвиняют в проведении фиктивной сделки более чем на 894 миллиона рублей.
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