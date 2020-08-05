Минфин планирует снизить финансирование Госдумы и Совета Федерации на 2021-23 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Актер Михаил Ефремов не признал вину в смертельном ДТП — иностранцы смогут приезжать в Россию без виз — некоторые пенсионеры получат дополнительную выплату — Минфин снизит финансирование Госдумы и Совфеда — авиакомпании могут разориться — в Бейруте нет пострадавших россиян. Все самые интересные и важные новости России на 5 августа — в обзоре URA.RU:

Актер Михаил Ефремов не признал вину в ДТП, адвокат говорит о подделке показаний, в крови актера нашли следы запрещенных веществ

Иностранцы смогут посетить Россию без визы

Теперь для краткосрочных командировок иностранцы смогут приехать в Россию без виз. Соответствующий документ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Пенсионеры смогут получить еще одну выплату

Работающие пенсионеры, которые оформляли больничный лист, могут получить выплаты до 14 августа. Однако, это пособие получат лишь те, из пенсионеров, кто был вынужден находиться на рабочем месте во время самоизоляции и не могли работать удаленно.

Минфин снизит финансирование атомной отрасли, Госдумы и Совета Федерации

Финансирование атомной отрасли России в 2021—2023 годах будет сокращено на 67,5 миллиарда рублей. С таким предложением выступили в Минфине РФ.

Министерство финансов России в 2021—2023 годах планирует в среднем на 4% сократить расходы на содержание Госдумы и Совфеда.

В России могут разориться многие авиакомпании

Осенью, часть российских авиакомпаний не смогут продолжить свою работу. Такой прогноз сделал генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев. По его мнению, перевозчики не выдержат конкуренции из-за падения цен на билеты в период пандемии.

При взрывах в Бейруте россияне не пострадали, названа одна из причин трагедии

Число погибших от взрыва в Бейруте достигло 100 человек, ранены — более четырех тысяч. Такую информацию приводит Красный Крест Ливана. Посольство России заявляет, что среди погибших и пострадавших граждан РФ нет.

Власти Ливана также заявили, что причиной трагедии стал взрыв селитры, которая была конфискована у российского бизнесмена.

Минфин выявил миллиардные долги Хабаровского края, а Медведев призвал считаться с мнением сторонников Фургала

ФСБ давит на адвокатов Ивана Сафронова, в Москве задержали проректора МГУ

Минюст хочет наказать адвокатов экс-журналиста и советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова Ивана Павлова и Евгения Смирнова из-за того, что юристы не дали подписку о неразглашении данных следствия, которое ведет ФСБ. По словам Павлова их стараются заставить больше заниматься собственной защитой, а не работать над защитой Сафронова.

В Москве задержан проректор МГУ Алексей Гришин, лишившийся 4 августа свой должности. Его обвиняют в проведении фиктивной сделки более чем на 894 миллиона рублей.

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