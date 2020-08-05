В ЯНАО поймали подозреваемого в убийстве 11-летней давности

В Ямало-Ненецком автономном округе задержали мужчину, которого подозревают в убийстве 11-летней давности. По версии правоохранителей, в сентябре 2009 года злоумышленник зарезал пассажира метро в Москве. Мужчину доставили в следственные органы, сообщили в столичном управлении МВД.
По данным полиции, убийство произошло прямо в вагоне московского метрополитена между станциями «Измайловская» и «Первомайская». Подозреваемый внезапно пассорился с другим пассажиром метро и ударил его ножом в область живота. Раненый мужчина скончался на следующий день от полученных повреждений. Сразу после этого полиция возбудила уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему по неосторожности смерть.
Фигуранта дела удалось задержать лишь сейчас, он находился в ЯНАО. Операцию проводили сотрудники уголовного розыска УВД на московском метрополитене. «На территории Ямало-Ненецкого автономного округа подозреваемый был задержан и в сопровождении полицейских доставлен в следственные органы», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Москве. В ближайшее время мужчину ждет суд.
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