05 августа 2020

В уголовном деле свердловского мэра нашелся авторитетный бизнес

© Служба новостей «URA.RU»
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Запуск новой производственной линии Богдановичского городского молочного завода. Свердловская область, Богданович, бабушкина людмила, мартьянов павел
Еще на прошлой неделе мэр Богдановича не помышлял, что его будут допрашивать следователи Фото: Анна Майорова © URA.RU

В расследовании против мэра Богдановича Павла Мартьянова, который стал фигурантом уголовного дела, могут быть замешаны интересы одного из авторитетных свердловских бизнесменов, оказывающих большое влияние на региональную политику. Как сообщил URA.RU источник в Богдановиче, индивидуальный предприниматель Павел Вахно, имя которого упоминалось в связи с задержанием Мартьянова, входит в окружение вышеупомянутого бизнесмена.

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Согласно данным системы СБИС ИП Павел Вахно является учредителем ООО «Эксперт Лидер», специализирующегося на аренде и управлении недвижимостью. Директором предприятия является Максим Вахно, сын учредителя. Он же числится конкурсным управляющим ООО «Продовольственная база №4» с 24 июня 2020 года — это та самая овощебаза, захват которой стоил свободы бывшему вице-мэру Екатеринбурга Виктору Контееву. Известно, что в настоящее время овощебаза №4 находится в сфере интересов крупного свердловского бизнесмена, о котором говорилось выше. У него есть активы и в Богдановиче — его структурам принадлежит ООО «Богдановичский мясокомбинат». URA.RU писало о фактах финансирования местных оппозиционных политиков этим крупным предпринимателем.

Ранее стало известно о задержании мэра Богдановича Павла Мартьянова силовиками в масках. После допроса в следственном управлении СК РФ по Свердловской области, он был отпущен под подписку о невыезде. С утра мэр находится на рабочем месте. По версии источников в Богдановиче, причиной задержания градоначальника могло стать незаконное выделение земли в деревне Паршино ИП Павлу Вахно. Последний отказался общаться с корреспондентом URA.RU. До Максима Вахно дозвониться не удалось.

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Политика Общество

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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