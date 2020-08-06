Выяснилось, зачем задерживали главу штаба соперницы Лукашенко

Штаб оппозиционеров собирался провести митинг одновременно с мероприятием Мингорисполкома Фото: Официальное интернет-представительство Президента России

В Белоруссии сотрудники милиции забрали начальницу штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской Марию Мороз ради проведения беседы, сообщает сама оппозиционерка. Это могло быть связано с митингом, который штаб Тихановской планировал провести в одном из парков Минска.

«Они просто предупредили, чтобы массовые беспорядки не устраивали. Об ответственности предупредили», — приводит слова Марии Мороз RT. Глава штаба Тихановской уточнила сотрудникам МВД, что она выступает против беспорядков. В минском МВД подтвердили, что Мороз не задержана.

Предполагается, что беседа с оппозиционеркой связана с митингом, который собирался провести штаб Тихановской в одном из парков Минска. После этого Мингорисполком заявил о проведении в этом месте в это же время собственных мероприятий. Власти отказались решать ситуацию и договариваться со штабом кандидата в президенты.

В июне начались задержания соперников Лукашенко в президентской гонке. Первым взяли экс-банкира Виктора Бабарико. Также в СИЗО попал Сергей Тихановский. После задержаний кандидатов в президенты десятки тысяч граждан Белоруссии вышли на митинги.

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