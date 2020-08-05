Владимир Путин планирует посетить Тобольск в сентябре Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Тобольск, который осенью собирается посетить президент России Владимир Путин, могут закрыть для въезда и выезда на время его визита. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах, знакомый с ситуацией.

«Рассматривается несколько вариантов обеспечения безопасности президента. В том числе, и такой. Тобольск могут перекрыть на два-три часа. Может, даже меньше. Город сравнительно небольшой, так что сделать это будет несложно. Но окончательное решение на этот счет еще не принято», — пояснил агентству собеседник на условиях анонимности.

В городской администрации агентству пояснили, что пока никаких указаний по этому поводу не получали. «Такой информацией мы не владеем», — сообщили агентству в пресс-службе главы Тобольска.

Ранее агентство писало о том, что визит Путина в Тюменскую область запланирован на сентябрь. По словам местных жителей, власти Тобольска к его приезду начали готовиться заранее: в городе экстренно стали выкрашивать заборы и высаживать цветы.