05 августа 2020
04 августа 2020

В Тюменской области из-за визита Путина хотят закрыть город. ИНСАЙД

© Служба новостей «URA.RU»
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Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, путин владимир
Владимир Путин планирует посетить Тобольск в сентябре Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Тобольск, который осенью собирается посетить президент России Владимир Путин, могут закрыть для въезда и выезда на время его визита. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах, знакомый с ситуацией.

«Рассматривается несколько вариантов обеспечения безопасности президента. В том числе, и такой. Тобольск могут перекрыть на два-три часа. Может, даже меньше. Город сравнительно небольшой, так что сделать это будет несложно. Но окончательное решение на этот счет еще не принято», — пояснил агентству собеседник на условиях анонимности.

В городской администрации агентству пояснили, что пока никаких указаний по этому поводу не получали. «Такой информацией мы не владеем», — сообщили агентству в пресс-службе главы Тобольска.

Ранее агентство писало о том, что визит Путина в Тюменскую область запланирован на сентябрь. По словам местных жителей, власти Тобольска к его приезду начали готовиться заранее: в городе экстренно стали выкрашивать заборы и высаживать цветы.

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Политика Общество

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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