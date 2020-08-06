Губернатор Евгений Куйвашев завершил передачу объектов здравоохранения Екатеринбурга под управление облминздрава Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Госслужащим подняли зарплаты — в опальном монастыре умер ребенок — подсчитаны убытки области от пандемии — силовики обыскали сотовую компанию — мэру Богдановича инкриминируют превышение полномочий. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 7 августа — в обзоре URA.RU:

В монастыре отца Сергия умерла девочка

В Среднеуральском женском монастыре «Спорительница хлебов», которым руководит бывший схиигумен Сергий, умерла 15-летняя девушка.

По словам источника, девушка страдала от онкологического заболевания.

Следователи решили провести вскрытие девушки, чтобы понять причины смерти. Это вызвало возмущение опального схиигумена. В своем видеообращении он призвал оставить его монастырь в покое.



Губернатор поднял госслужащим области зарплаты, и завершил реформу здравоохранения

Губернатор Евгений Куйвашев поднял оклады областных госслужащих на 3%. Соответствующий документ глава региона подписал 6 августа.

Вступил в силу закон о слиянии учреждений здравоохранения Екатеринбурга и области. С 6 августа все государственные больницы и поликлиники Екатеринбурга подчиняются областному минздраву.



Чиновники поддержали активистов, которые собирают подписи за выборы мэра

Министерство общественной безопасности запретило активистам, которые собирают подписи за возврат прямых выборов мэра Екатеринбурга, размещать в городе агитационные кубы.

Однако, омбудсмен Татьяна Мерзлякова поддержала инициативную группу по возврату прямых выборов мэра Екатеринбурга и сообщила, что она и еще ряд чиновников считают, что Министерство общественной безопасности должно договориться с активистами.



Бюджет области понес убытки от пандемии

Из-за пандемии и связанных с ней ограничительных мер областная казна недополучила более 93 млрд рублей. Это примерная стоимость строительства почти сотни школ.



Сотрудники ФСБ произвели обыск у сотового оператора

Сотрудники ФСБ произвели обыски и выемку документов в компании «Мотив» по делу о нарушении условий госзакупок мобильных устройств для оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

По другим данным, документы из компании забрали из-за нарушений при выплате налогов у одного из контрагентов сотового оператора.



Мэра Богдановича обвиняют в превышении полномочий

Главу Богдановича Павла Мартьянова, которого 5 августа задержали и допросили силовики, обвиняют в превышении должностных полномочий. В зависимости от эпизодов, за это преступление можно получить срок до семи лет лишения свободы.

Тем не менее, градоначальник находится на рабочем месте и силовики пока не планируют избирать ему меру пресечения.