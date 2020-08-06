06 августа 2020

Самое актуальное в Свердловской области на 7 августа. Куйвашев поднял оклады чиновникам, в монастыре отца Сергия умер ребенок

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Посещение паллиативного отделения ЦГБ№2. Екатеринбург, куйвашев евгений
Губернатор Евгений Куйвашев завершил передачу объектов здравоохранения Екатеринбурга под управление облминздрава Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Госслужащим подняли зарплаты — в опальном монастыре умер ребенок — подсчитаны убытки области от пандемии — силовики обыскали сотовую компанию — мэру Богдановича инкриминируют превышение полномочий. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 7 августа — в обзоре URA.RU:

В монастыре отца Сергия умерла девочка

Губернатор поднял госслужащим области зарплаты, и завершил реформу здравоохранения

Чиновники поддержали активистов, которые собирают подписи за выборы мэра

Бюджет области понес убытки от пандемии

Сотрудники ФСБ произвели обыск у сотового оператора

Мэра Богдановича обвиняют в превышении полномочий

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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