В Челябинской области пропала мобильная связь «Ростелекома» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Абоненты «Ростелекома» остались без связи в Челябинской области. Как сообщили читатели URA.RU, эта проблема появилась утром 7 августа в городах горнозаводской зоны.

«Мобильная связь пропала. Нельзя дозвониться даже по телефонам экстренных служб», — рассказал читатель.

В пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области сообщили об «аварии при проведении земляных работ» в Катав-Ивановском районе. «Повреждены линии связи „Ростелекома“. Не работают номера „101“, „102“, „103“, „104“ в Трехгорном, Усть-Катаве, Катав-Ивановском и Ашинском районах. Про другие номера у нас информации нет. Звоните в пресс-службу „Ростелекома“» — отметили спасатели.

Директор департамента внешних коммуникаций межрегионального филиала «Урал» компании «Ростелеком» Ирина Щенникова попросила выслать письменный запрос о комментарии. Он направлен. На момент публикации новости, ответ не получен.

Обновлено в 16:04

В пресс-службе «Ростелекома» подтвердили факт аварии. «Нештатная ситуация, которая была зафиксирована на сетях связи в Катав —Ивановске, произошла в результате несанкционированных работ открытым способом сторонней организацией при проведении строительных работ по обеспечению газоснабжением многоквартирного дома. В результате жители горнозаводской зоны Челябинской области оказались без услуг связи — телефонии и интернета. Для устранения аварии было оперативно сформировано три бригады сотрудников. В настоящее время связь восстановлена», — отметили в компании.