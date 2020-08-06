Умер девятый челябинский медик, заразившийся COVID-19

Челябинские медики продолжают нести потери Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Медики Челябинской области продолжают нести потери из-за пандемии коронавируса. В Челябинске на 71-м году жизни скончался врач-анестезиолог, реаниматолог горбольницы №1. О смерти медика сообщают пресс-служба мэрии и минздрав региона. О том, что у врача был диагностирован COVID-19, URA.RU сообщили в медицинских кругах. В регионе это уже девятая смерть медработника, заразившегося коронавирусом.

«Городская больница №1 и здравоохранение Челябинской области потеряли большого профессионала, специалиста высшей квалификационной категории, обладающего лучшими человеческими качествами», — говорится в сообщении пресс-службы мэрии Челябинска. В сфере здравоохранения врач работал с 1977 года.

«Доктор пользовался заслуженным уважением в коллективе городской клинической больницы №1 и медицинском сообществе. Много лет он боролся со сложным заболеванием, не прекращая спасать жизни, отдаваясь врачебной профессии без остатка», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного минздрава.

«У него было тяжелое хроническое заболевание, COVID-19 был сопутствующим», — сообщил URA.RU источник в медицинских кругах. Среди медиков, заразившихся коронавирусом это уже девятая смерть в регионе. Ранее скончались земский врач в Брединском районе, терапевт из Златоуста, медсестра в Чебаркульском районе, преподаватель медуниверситета, участковый педиатр из Миасса, врач Верхнеуфалейской центральной городской больницы и заведующая детской хирургии горбольницы №1 Челябинска и сотрудница скорой помощи в Миассе.